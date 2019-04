1999, el mejor año de la historia de Hollywood

Los cinéfilos se regodean cada año pensando en qué películas participarán en el festival de festivales: el certamen de Cannes. Antes de cada edición aparecen distintos listados con profecías que a veces se cumplen y a veces no. Pero en este 2019 ese listado ha crecido de forma estratosférica, señal de las grandes posibilidades que tiene esta cosecha de ser de las recordadas. Este octubre se estrenará El irlandés, de Martin Scorsese, que al ser producción de Netflix -como The Laundromat, de Steven Soderbergh- no se proyectará en el certamen francés. Allí sí estará The Dead Don't Die, de Jim Jarmusch, y podrían verse Dolor y gloria (Pedro Almodóvar), About Endlessness (Roy Andersson), Ad Astra (James Gray), Ahmed (Jean-Pierre y Luc Dardenne), Ema (Pablo Larraín), First Cow (Kelly Reichardt), Frankie (Ira Sachs), Gloria Mundi (Robert Guédiguian), Guest of Honour (Atom Egoyan), Il traditore (Marco Bellocchio), It Must Be Heaven (Elia Suleiman), Jeanne (Bruno Dumont), The Lighthouse (Robert Eggers), Maradona (Asif Kapadia), Midsommar (Ari Aster), Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino), Parasite (Bong Joon-ho), The Whistlers (Corneliu Porumboiu), Portrait of a Lady on Fire (Céline Sciamma), Radegund (Terrence Malick), Sorry We Missed You (Ken Loach), To the Ends of the Earth (Kiyoshi Kurosawa), The Truth (Hirokazu Kore-eda), Un Fille Facile (Rebecca Zlotowski), Untitled Short Film (Gaspar Noé), Saturday Fiction (Lou Ye) o Wicked Game (Ulrich Seidl). Con que la mitad sean buenas...