‘Els dies que vindran’ y ‘Las niñas bien’ ganan las Biznagas de Oro del Festival de Málaga

La película catalana Els dies que vindran (Los días que vendrán) ha ganado la Biznaga de Oro al mejor largometraje español en el 22º Festival de Cine en Español de Málaga. Está dirigida por Carlos Marques-Marcet, que ya obtuvo este premio en 2014 con su primer filme, 10.000 kilómetros. Las niñas bien, de la directora mexicana Alejandra Márquez Abella, ha obtenido la Biznaga de Oro al mejor largometraje iberoamericano. Ambos premios están dotados con 12.000 euros.

La Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado ha recaído en Esto no es Berlín, dirigida por el mexicano Hari Sama. La Biznaga como mejor actriz ha sido para María Rodríguez, por Els dies que vindran, mientras que la de mejor actor ha sido para el argentino Óscar Martinez por Yo, mi mujer y mi mujer muerta. La Biznaga de Plata a la mejor dirección ha sido otorgada a Carlos Marques-Marcet, por Els dies que vindran. Además, el Premio Especial del Público ha sido para Antes de la quema, de Fernando Colomo. Los principales galardones de la Sección Oficial han demostrado el cada vez mayor peso del cine iberoamericano en la muestra —este año con especial relevancia de las obras procedentes de México— y la buena racha del cine catalán, que sigue acumulando premios en la cita.

Els dies que vindran (Los días que vendrán) es un retrato de la aventura de una pareja de treintañeros, Vir y Lluis, que va a tener un hijo. Está filmada a lo largo de los nueve meses de gestación real de los actores protagonistas, quienes muestran sus miedos, alegrías, expectativas o dudas a lo largo del embarazo. Un relato minucioso del proceso de aprender a ser tres cuando no se ha tenido el tiempo de aprender ser dos, explorando la dificultad de compartir con el otro esta experiencia profundamente transformadora.

Por su parte, Las niñas bien viaja hasta 1982, año en el que México vivió una gran crisis económica. Como otras muchas personas, Sofía, la protagonista, pierde estatus social al mismo ritmo que el dinero. Mientras intenta guardar las apariencias, descubre que su derrumbe será inevitable; y que tener la cuenta a cero conlleva muchas más pérdidas.

En el resto del palmarés de esta 22ª edición del festival aparecen los nombres de la malagueña Maggie Civantos y la colombiana Carolina Ramírez, que han obtenido ex aequo el premio a mejor actriz de reparto por Antes de la quema y Niña Errante, respectivamente; así como los de Quim Gutiérrez (Litus) y el mexicano Mauro Sánchez (Esto no es Berlín), que reciben ex aequo el galardón a mejor actor de reparto. Alfredo Altamirano se lleva la Biznaga de Plata a la mejor fotografía por Esto no es Berlín, Arturo Cardelús ha conseguido la de mejor música por Buñuel en el laberinto de las tortugas, Alejandra Márquez Abella ha ganado el mejor guion por Las niñas bien, película que también ha recibido el premio al mejor montaje por el trabajo de Miguel Schverdfinger.

En ZonaZine, el premio a mejor película española ha recaído en Ojos Negros, dirigida por Marta Lallana e Ivet Castelo, mientras que la mejor película iberoamericana ha sido Perro Bomba, de Juan Cáceres. La Mención Especial del Jurado ha recaído en Sapos, de Baltazar Tokman. El premio a la mejor dirección ha reconocido al mexicano Kyzza Terrazas por Bayoneta, el de mejor actriz a la barcelonesa Aina Clotet, por La filla d’algú (La hija de alguien) y como mejor actor ha sido desginado el haitiano Steevens Benjamin por Perro Bomba, largometraje que también ha recibido el Premio del Público.

En el apartado de cine documental, la Biznaga de Plata, dotada con 8.000 euros, ha sido para Terra Franca, de Leonor Tales. Mientras, el premio a la mejor dirección ha sido para el colombiano Felipe Monroy por Los fantasmas del Caribe. Finalmente, el Premio Especial del Jurado ha sido otorgado a Titixe, de Tania Hernández Velasco y el del público a Baracoa, de Pablo Briones.

El director del festival, Juan Antonio Vigar, ha destacado durante la lectura del palmarés la consolidación de las dos grandes líneas estratégicas por las que el certamen ha apostado en los últimos años. Por un lado, “el abrazo al cine iberoamericano y, por otro, el desarrollo de un importante área de industria”, subrayó, en relación al creciente número de filmes procedentes del otro lado del Atlántico y la evolución del MAFIZ (Málaga Festival Industry Zone), área creada el año pasado.

El festival ha contado este año con 41 largometrajes de ficción, 48 documentales y 70 cortometrajes en sus principales competencias. La Sección Oficial se cerrará esta misma noche tras la Gala de Clausura con con la proyección fuera de concurso de la película Los Japón, dirigida por el fuengiroleño Álvaro Díaz Lorenzo y protagonizada por Dani Rovira. La 23º edición se celebrará del 13 al 22 de marzo de 2020.