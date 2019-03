Al cine a ver ‘una de Verdi’

Un amor prohibido, una muerte fortuita, el anhelo de venganza, y la guerra y la religión como trasfondo. Son los mimbres argumentales de La forza del destino, la ópera de Giuseppe Verdi, con libreto de Francesco Maria Piave, que es uno de los platos fuertes de la temporada de la Royal Opera House de Londres, donde se representará del 21 de marzo al 22 de abril. Pero quienes no estén entre los pocos con acceso a una de las codiciadas localidades en Covent Garden todavía podrán disfrutar del espectáculo, aunque con una pantalla de por medio y en otro tipo de recinto: los cines. El 2 de abril, 140 salas españolas (entre cines y teatros) ofrecerán en directo, vía satélite, esta ópera en cuatro actos cantada en italiano con subtítulos en castellano. La emisión incluirá también entrevistas exclusivas y escenas entre bambalinas, y se proyectará simultáneamente en más de mil cines de todo el mundo.

Al frente de la orquesta estará Antonio Pappano, director musical de la Royal Opera House desde 2002, y el responsable de escena, el alemán Christof Loy, que fue nombrado director del año en los International Opera Awards de 2017. En cuanto al elenco, los protagonistas son dos estrellas de la lírica actual, la soprano rusa Anna Netrebko y el tenor alemán Jonas Kaufmann, que interpretan a Leonora y Don Álvaro, los amantes cuya relación, proscrita por el padre de ella, desencadena una sucesión de infortunios. El barítono francés Ludovic Tézierencarna al hermano de Leonora, Don Carlo di Vargas, obsesionado por vengar la muerte de su padre.

Pappano, Netrebko y Kaufmann participaron el martes por la tarde en un encuentro organizado por el diario The Guardian, donde hablaron de un libreto –ambientado en Sevilla e inspirado en Don Álvaro o la fuerza del sino, del escritor español Ángel de Saavedra– que para Pappano tiene algo de “shakesperiano”. El director, que también es pianista, contó que esta ópera posee un significado especial para él: “Se la tocaba a mi padre, conozco su sensación bajo los dedos. De todas las óperas de Verdi, esta ocupa un lugar en mi corazón. Me encantan los personajes, siento verdadera pena por ellos”. Para Anna Netrebko, esta es su primera Leonora: “Fue idea de Antonio, nunca me hubiera imaginado haciendo este personaje. Una cosa importante que he entendido sobre ella es que es ese tipo de persona que es incapaz de decidirse. Ella también quiere a su padre, aunque sea cruel o un moralista”. La soprano explicó que su interpretación apenas cambia cuando la ópera se proyecta a la vez en cines: “Solo pequeñas cosas, porque sé que la cámara está cerca”.

Verdi estrenó La forza del destino en San Petersburgo, en 1862, pero después realizó alteraciones en la música y encargó cambios en la trama; la versión revisada de 1869 es la que se utiliza en la actualidad. Esta es la primera vez en 15 años que esta ópera se representa en la Royal Opera House; la anterior, en 2004, estuvo envuelta en polémica por la espantada en el último momento de Ricardo Muti, a quien el propio Pappano tuvo que sustituir in extremis. “Con cantantes de este calibre sé que el público va a responder –afirmó él ayer–. Y el sentido de la responsabilidad es incluso mayor, porque puedes hacer algo realmente bueno. Son roles muy exigentes técnicamente, pero cuando consigues llegar a un cierto nivel de intensidad no hay nada igual, está en otro plano”.

En la temporada 2017 a 2018, más de un millón de espectadores vieron producciones de ópera y ballet de la Royal Opera House en cines de 51 países. Una práctica que al director musical le parece “algo maravilloso”. Y aseguró que las noches en las que 'toca' en emisión simultánea, se percibe algo especial en la atmósfera: “Hay una energía que crea un nivel de adrenalina distinto, porque estás actuando para el público que está en la sala, y también para otros miles de personas. Es eléctrico”. Tras La forza, la próxima ópera que llegará a los cines será Fausto, de Gounod, el 30 de abril.