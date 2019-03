@RAEinforma te informa, pero no hace los deberes

–"Si una cucharada define la cantidad de comida que cabe en una cuchara, ¿cómo expresamos lo mismo con un tenedor?".

–"En referencia a la porción de alimento que se toma con el tenedor, se usa normalmente el término ‘pinchada’, a menudo se usa la forma diminutiva ‘pinchadita’; el derivado ‘tenedorada’ se usa muy raramente".

No, no se trataba de una pregunta de examen para aspirantes a profesor y su respuesta. Es un ejemplo del diálogo en Twitter entre un hispanohablante y los responsables de la cuenta @RAEinforma, de la Real Academia Española. De lunes a viernes, el Departamento de Español al día de esta institución recibe, en su cuenta tuitera, preguntas sobre nuestra lengua. Esta es la única vía por la que la RAE actualmente responde a cualquier duda. Son siete filólogos que se distribuyen la tarea por áreas (ortografía, léxico, sintaxis…) y, según la complejidad de la consulta, se responde de inmediato —como hay preguntas recurrentes, se hace un corta pega de las veces anteriores—, o les obliga a pararse, pensar y consultar las obras académicas de la institución. En febrero, contestaron 463 al día de media.

"Este departamento es un observatorio y un laboratorio de la norma lingüística panhispánica", dice su director, el académico Salvador Gutiérrez Ordóñez, mientras los filólogos permanecen atentos a las pantallas, en las que les entran nuevas cuestiones lingüísticas. "Una tarea que supone un termómetro de por dónde va el idioma, sus tendencias". ¿Un ejemplo?, la formación de plurales como millennials (se recomienda "mileniales") o influencers: A @marta__bautista se le respondió que "como alternativo a ese anglicismo sin adaptar se propone el adjetivo ‘influyente".

La actualidad o el ocio influyen en las inquietudes de los hispanohablantes. El estreno, el pasado viernes, de la enésima película de superhéroes, una superheroína en este caso, Capitana Marvel, "ha motivado muchas preguntas sobre si se puede decir así", señala la jefa técnica del departamento, Elena Hernández. Los 280 caracteres de la red social del pájaro azulejo permiten una breve explicación: "Capitana es un femenino posible y está documentado. En los equipos deportivos es común, pero los sustantivos de la escala militar en España son comunes, no así en Hispanoamérica, donde se aceptan ambas formas".

Esta cuestión sirve para recordar la opinión de la Academia respecto al lenguaje inclusivo: "La morfología de género en la lengua española tiene un uso inclusivo que es el masculino". No obstante, "en determinadas profesiones que fueron ejercidas por hombres y en las que han entrado las mujeres aparece la distinción de género con el o la. La siguiente fase puede ser la diferencia en la terminación", añade Gutiérrez. ¿Y miembra? "En ese caso, hay razones para que su uso no flexione la terminación, porque es un sustantivo que denota un objeto inanimado. Es como si dices que alguien es el pilar de algo, da igual que sea hombre o mujer", explica Hernández, que lleva en el departamento desde su inicio, hace 20 años, cuando la RAE estrenó su web.

Elena Hernandez (izquierda), jefa del Departamento de Español al día de la RAE, y el director, Salvador Gutierrez, atienden las dudas de los usuarios. JAIME VILLANUEVA

Los consultantes proceden de todo el mundo. Los últimos datos muestran que el porcentaje desde España es el 24%, el mismo que llega desde México. Siguen Colombia, con el 11%; Venezuela (8%) y Argentina (7%). Y son de toda condición. "Por las preguntas se puede ver que hay desde humildes lectores a técnicos editoriales, correctores, profesores y especialistas", añade Gutiérrez.

En cuanto al tipo de dudas, "destacan las ortográficas, también las que afectan a la puntuación, las de palabras separadas o juntas y del léxico, por neologismos o tecnicismos que muchas veces no conocemos", según Hernández. La filóloga recuerda cuando alguien preguntó por la palabra "sensar". "Tuvimos que investigar, porque no está en el Diccionario, pero no es incorrecta. Vimos que se usa en varias disciplinas".

Sin embargo, no todo son flores, hay trolls, troles, mejor dicho. "Ante todo, educación, tratar de usted, no entrar en provocaciones y, cuando se puede, ponerle humor", indica Gutiérrez. Lo que no siempre es fácil: "¿Cuáles son los deportes más practicados en España?". "Lo sentimos, pero este canal tiene como fin resolver dudas sobre el uso correcto del español". O despistados: "¿Hay un adjetivo para alguien que no consigue lo que quiere y se enfada?".

Otro clásico, según Hernández, es el estudiante que espera que la RAE le haga los deberes. "Me gustaría saber si los siguientes nombres son abstractos o concretos: luz, agua, tiempo, atardecer y espacio". La institución aclara dudas normativas, "no teóricas". También los hay vaguetes: "¿Cuál es el significado de orate?". "Puede comprobarlo usted mismo en el diccionario académico en línea" (y a continuación se puso el enlace). Lo que en la casa llaman dar la caña y no el pez. Y siempre hay lugar para lo placentero: "¿Cómo se escribe correctamente gin tonic?". "En inglés es gin and tonic; en español se ve escrito tanto 'gin tonic' como 'gin-tonic", aunque se recomienda "la adaptación gráfica yintónic". Una forma que puede resultar chocante, pero el escritor Jesús Torbado la usó hace más de 30 años en su libro Sobresalto español.