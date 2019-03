Un grupo canadiense de cadenas de radio deja de programar canciones de Michael Jackson

Desde la mañana de este lunes, Billie Jean, Thriller y Black or White, éxitos planetarios de Michael Jackson, han dejado de sonar en algunas estaciones de radio de la provincia canadiense de Quebec (este de Canadá). En realidad, toda canción del conocido como Rey del Pop ha dejado de programarse en las emisoras del grupo Cogeco Media, uno de los más grandes del país. El motivo: varios oyentes lo solicitaron tras la difusión de un documental, en la cadena televisiva HBO, que acusa al cantante de haber abusado sexualmente de dos menores.

La primera parte de Leaving Neverland, el documental dirigido por Dan Reed, se transmitió el domingo por la noche. La segunda, y última parte, se difundió un día después. En esta obra, Wade Robson y James Safechuck aseguran que Michael Jackson abusó sexualmente de ellos cuando eran niños, narrándolo con detalle. La familia del cantante ha descrito el documental como un “linchamiento político” que no aporta pruebas. “Estamos atentos a los comentarios de los oyentes y el documental de ayer [domingo] por la noche generó reacciones”, explicó la directora de Comunicación de Cogeco Media, Christine Dicarie, a la agencia The Canadian Press.

La compañía cuenta con tres estaciones en Montreal (CKOI, Rythme y The Beat) y veinte más en otras zonas de Quebec. Todas ellas retiraron de sus ondas los temas del cantante fallecido en 2009 por una sobredosis de medicamentos. Hasta el momento, ningún otro grupo radiofónico canadiense ha señalado que establecerá el mismo veto. Usuarios de redes sociales en Quebec aplaudieron la decisión de Cogeco Media; otros la catalogaron como un disparate motivado por la corrección política.

El domingo, algunos medios publicaron que BBC Radio 2 ya no difundiría las canciones del ídolo de Indiana por el contenido del documental. Sin embargo, la cadena británica hizo posteriormente algunas precisiones a Variety. En efecto, Jackson no suena en las ondas de BBC Radio 2, pero debido a que la programación está integrada por nuevos lanzamientos. No obstante, otras de sus emisoras continúan emitiendo los temas del cantante estadounidense. “La BBC no censura a artistas”, señaló un portavoz a la revista. En cambio, NZME y MediaWorks, los principales grupos radiofónicos de Nueva Zelanda, han tomado la misma decisión que los directivos quebequeses de Cogeco Media.

No es la primera vez que la provincia francófona vive un caso relacionado con las polémicas entre la vida y la obra de un artista. En abril de 2011, el Teatro del Nuevo Mundo, reconocida institución cultural de Montreal, canceló —tras fuertes presiones— la participación de Bertrand Cantat en una obra. El músico francés fue condenado en 2003 a ocho años de prisión por el homicidio involuntario de su pareja, la actriz Marie Trintignant. Cantat obtuvo la liberación condicional cuatro años después. Asimismo, el galardón más importante del celuloide quebequés pasó a llamarse Iris en vez de Jutra en 2016. La razón es que Claude Jutra, uno de los cineastas más reconocidos de la historia de Quebec, fue acusado de pederastia en una biografía póstuma publicada ese año (se suicidó en 1986). Poco tiempo después, dos posibles víctimas dieron su testimonio en medios de comunicación.