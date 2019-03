“Michael Jackson abusó de nosotros cientos de veces”

En vídeo, un extracto del documental.

Diez años después de la muerte de Michael Jackson, el cantante vuelve a ser protagonista tras el estreno este domingo del documental de HBO Leaving Neverland, en el que dos supuestas víctimas de abusos sexuales por parte de la estrella del pop relatan sus experiencias. "Abusó de nosotros cientos de veces", cuentan Wade Robson, de 36 años, y James Safechuck, de 40. Según aseguran, el intérprete de Thriller abusó de ellos por separado y cuando ambos eran menores de edad, con siete y diez años, respectivamente.

Safechuck, que conoció a Jackson cuando protagonizó un anuncio de Pepsi en 1986, cuenta que el cantante los llevó a él y a su familia de gira y fue allí cuando, con solo 10 años, su relación se volvió sexual y le enseñó a masturbarse. “Me dijo que era algo que todo el mundo hacía y con lo que disfrutaría. La gira fue el comienzo de esta relación sexual, como si fuéramos una pareja”, describe Safechuck, quien además cuenta que el cantante simuló una ceremonia de boda y que fueron juntos a comprar el anillo. “Fingimos en la joyería que el anillo era para una mujer y que mis pequeñas manos se ajustaban al tamaño ideal”, recuerda. “Me encantaban las joyas, y él me recompensaba con ellas por hacer actos sexuales por él”, añade.

En cuanto a Robson, cuenta que con solo cinco años ganó un premio de baile en su Australia natal que le permitió conocer a Jackson. A lo largo de esos años, la familia del niño estableció un fuerte vínculo con el cantante y pasaron juntos algunas temporadas de vacaciones. Según Robson, fue en uno de esos viajes cuando Jackson convenció a su madre para quedarse a solas con él mientras ellos viajaban al Gran Cañón. Fue entonces cuando Jackson supuestamente le besó y le practicó sexo oral. Tenía siete años. Robson afirma que el cantante le dijo: “Dios nos ha reunido. Estamos hechos para estar juntos”.

Las dos supuestas víctimas coinciden en que el cantante se alojaba con ellos también en hoteles, y que incluso practicaba simulacros por si alguna vez eran sorprendidos por una tercera persona. “Fingía que alguien entraba a la habitación y tenía que vestirme lo más rápido posible sin hacer ruido”, dice Safechuck. “Era fundamental que nadie nos descubriera. Era un secreto. Me decía que si alguien se enterara, su vida se acabaría y también la mía. Lo repetía una y otra vez”, añade en la cinta. Una experiencia similar recuerda Robson en el documental: “Él me decía siempre que si alguna vez se enteraba alguien de lo que estábamos haciendo con respecto a las cosas sexuales, él y yo nos separaríamos y nunca más podríamos volver a vernos. Y que los dos iríamos a la cárcel por el resto de nuestras vidas”.

Robson relata además los celos que sintió del actor infantil Macaulay Culkin, gran amigo del cantante y por el que se sintió desplazado. Cuando la familia de Robson se mudó de Australia a Los Ángeles para está más cerca de Jackson, el niño conoció al protagonista de Solo en casa en la grabación del videoclip de Black or White, que fue lanzado en 1991. “Fue una experiencia muy dura para mí. Fue la primera vez que coincidí con su nuevo amigo Macaulay Culkin. Macaulay estaba donde yo estaba antes, ocupaba mi lugar en los viajes. Al lado de Michael en cada momento. Yo ahora estaba al margen porque pasó a ser su favorito”, recuerda. “Esto fue realmente confuso. Él y Michael tenían una conexión como la que tuvimos Michael y yo antes. Hubo celos por mi parte, dolor y confusión”.

Además de la experiencia de Safechuck y Robson, Leaving Neverland también recoge los relatos de sus familiares. La madre de este último cuenta que Jackson intentó convencerla cuando decidieron regresar a Australia. “Michael me dijo: ‘¿Dejarás al pequeño conmigo un año?’. Y yo le dije que de ninguna manera. ‘Haría maravillas por su carrera. Podría trabajar con él, podríamos hacer mucho juntos”, cuenta que insistió el artista. “Michael, él es mi hijo, tiene siete años y no lo voy a dejar contigo', le dije. Y después de un rato me miró y dijo: ‘Siempre obtengo lo que quiero”, recuerda la madre de Robson.

El rey del pop, que falleció en 2009 a los 50 años por una sobredosis de medicamentos, fue acusado en diferentes ocasiones de haber abusado sexualmente de menores. En 2005 fue absuelto en un juicio en el que se le acusaba de haber abusado de Gavin Arvizo, un joven de 13 años, mientras que en 1994 llegó a un acuerdo económico fuera de los tribunales con la familia de Jordan Chandler, un chico, de 13 años, que le señalaba por el mismo delito. Jackson siempre negó las acusaciones. Tras la muerte del artista se presentaron dos nuevas denuncias por parte de Wade Robson y James Safechuck, pero fueron desestimadas por haber transcurrido demasiado tiempo desde el incidente.

El documental, dirigido por Dan Reed que arrasó en el Festival de Cine de Sundance, dura aproximadamente cuatro horas y está dividido en dos partes. El domingo se estrenó la primera entrega y este lunes 4 de marzo se emite la segunda. Tras la cinta, Robson y Safechuck participarán en un programa de preguntas y respuestas conducido por Oprah Winfrey.

La familia de Jackson ha tratado de impedir que HBO emita el documental y, durante estas últimas semanas, ha iniciado una campaña mediática para desacreditar la cinta, que califica de “desgraciada, sensacionalista y de un linchamiento público”. “Nadie se ha puesto en contacto con los herederos para ofrecer su punto de vista. La respuesta a las aseveraciones que presenta la película son absolutamente falsas”, han dicho los abogados de la familia en una carta enviada a la cadena.