Los Oscar premian con un récord a los creadores negros

Casi no hubo palabras para recordar. Al fin y al cabo, los discursos reivindicativos ya se habían acumulado en los últimos años. Y, sin embargo, seguían faltando los resultados. Así que esta vez los Oscar escogieron la lengua de los hechos: la 91ª edición de los premios galardonó a siete creadores negros, en seis categorías, el nuevo récord de la historia de la ceremonia. La anterior marca pertenecía a 2017, con cuatro estatuillas. Entre aquella gala y la de hoy domingo, una constante: Mahershala Ali, premiado en ambos casos como mejor actor de reparto. Por Moonlight, entonces, y por Green Book ahora.

Los premios intentaron alejar así el fantasma del #OscarSoWhite, la movilización que criticó la Academia y sus galardones durante los dos años seguidos (2015 y 2016) en los que no hubo ni un solo actor negro nominado en las cuatro categorías de interpretación. Y se reconciliaron, de paso, con Spike Lee: en esos años, el cineasta lideró junto con Will Smith un boicot de la gala, acusada de no ver más allá del blanco. Anoche, en cambio, Lee se llevó el reconocimiento al mejor guion adaptado. Desde el escenario, recordó que justo se cumplían 400 años desde el 24 de febrero de 1619, cuando sus "antepasados" fueron raptados y esposados en África y arrastrados hasta Virginia para ser esclavos.

Los otros Oscar premiaron a Regina King (mejor actriz secundaria por El blues de Bale Street), Ruth Carter (primera negra en ganar el premio al mejor vestuario, por Black Panther), Hannah Beachler (escenografía, por Black Panther), Kevin Willmott (galardonado junto con Lee) y Peter Ramsey (mejor filme de animación por Spiderman: un nuevo universo). Ni había acabado la gala y varios medios de EE UU ya celebraban el avance del "talento negro".

Lo cierto es que este es el año también en que más afroamericanos han ocupado papeles principales en películas en más de una década, según un estudio de la Universidad del Sur de California, que recopila estos datos desde 2007. Del 13% de entonces, al 28% actual. Sin embargo, los números cuentan también otra realidad: hubo 15 creadores negros de entre los 212 nominados en esta edición de los Oscar. Es decir, el 7%, muy por debajo del 13,2% de la población que representan en EE UU. Así que tal vez sea pronto para los cánticos de gloria. La historia ha demostrado que la industria de Hollywood sabe gritar mucho ante un micrófono. Otra cosa, sin embargo, es que escuche sus propias palabras.