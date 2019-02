Joan Baez, Sílvia Pérez Cruz y Toquinho, en el festival Jazzaldia

La 54ª edición del festival Jazzaldia, del 24 al 28 de julio, contará en su jornada inaugural con la voz del folk Joan Baez, en la que será su gira de despedida, con un concierto en la playa donostiarra de Zurriola. En ese escenario actuará también el ya anunciado Jamie Cullum. Otros nombres que se han añadido este jueves son los de Sílvia Pérez Cruz y el guitarrista y cantante brasileño Toquinho. Los veteranos saxofonistas Houston Person y Charles McPherson actuarán en la plaza de la Trinidad al frente de sus grupos, los días 27 y 28 de julio.

También acudirán a San Sebastián la cantante Martirio y el pianista Chano Domínguez, que acaban de grabar un disco en homenaje a las composiciones del músico cubano Bola de Nieve. Lo presentarán en el Teatro Victoria Eugenia. Joe Jackson presentará asimismo su último disco en el Kursaal. El grupo escandinavo Atomic, que ya acudió al festival hace una década, tocará con una banda aumentada, con ocho músicos de la noruega Trondheim Jazz Orchestra.

Moppa Elliott es el bajista que ha liderado Mostly Other People Do the Killing desde su creación, ahora regresa con su nuevo grupo, Unspeakable Garbage. Además, la presencia ya conocida de John Zorn con los 30 músicos que le acompañan en los dos Bagatelles Marathon que se podrán escuchar en el Kursaal, los días 27 y 28.

Diana Krall, en la Plaza de la Trinidad, así como Maria Schneider, Donny McCaslin y Joshua Redman, con su grupo Still Dreaming, y Neneh Cherry son también presencias confirmadas.

Las entradas se han puesto a la venta a través de la web del Festival (www.heinekenjazzaldia.eus) y la de Donostia Kultura (www.donostiakultura.eus/sarrerak). También se podrán adquirir en las taquillas del Teatro Victoria Eugenia y en FNAC Donostia.

Por otro lado, también hoy se ha sabido la imagen del cartel. Es una fotografía retocada con el gesto satisfecho del contrabajista Jahmal Nichols tras recibir el aplauso del público por un solo brillante, durante el concierto de Gregory Porter de 2017 en San Sebastián. El cartel se titula Satisfaction y es obra de Pedro Párraga y Angel Caño.