Diana Krall y Jamie Cullum volverán a actuar en el Jazzaldia donostiarra

Dos artistas de primera fila del jazz actual, la pianista y cantante Diana Krall y el seductor e ingenioso Jamie Cullum, actuarán en el Jazzaldia de San Sebastián que este año se celebra entre los días 24 y 28 de julio. Son, por el momento, dos de las figuras más destacadas de una cita que también contará con la participación de otros tres destacados músicos, los saxofonistas Joshua Redman y Donny McCaslin y con la compositora María Schneider.

El primer avance de la programación de la edición 54 del Jazzaldia incluye un ramillete de nombres del jazz contemporáneo, como la cantante Neneh Cherry y John Zorn y su Bagatelles Marathon, dentro de un programa que ofrece el atractivo de presenciar juntos a Schneider y McCaslin, que interpretarán una composición de la cantante en memoria de David Bowie.

Diana Krall vuelve a San Sebastián, donde ya se subió al escenario en 2013 y 2016, con una actuación conjunta con Joe Lovano, uno de los saxofonistas más relevantes del panorama jazzístico mundial. La cantante canadiense tendrá a Lovano como artista invitado y estará arropada por sus músicos habituales, Robert Hurst al contrabajo y Karriem Riggins a la batería.

Cullum ya dejó muestras de su energía y versatilidad en el festival donostiarra cuando en 2015 ofreció tres versiones de su saber hacer en tres formatos y tres escenarios diferentes: como DJ en la apertura en la playa de la Zurriola, solo con su piano en el palacio del Kursaal y al frente de su enérgica banda en la plaza de la Trinidad.

María Schneider se va a estrenar en el Jazzaldia mostrando su sugerente proyecto con Ensemble Denada. La laureada directora de orquesta y compositora, ganadora de cinco Grammys, jaleada por la crítica y el público como una de las figuras más decisivas del jazz actual, se pondrá al frente de la banda noruega, considerada una de las más innovadoras de Europa.

Schneider coincidirá en la misma sesión con Donny McCaslin. Al final de la actuación, McCaslin se unirá a Schneider y Ensemble Denada para interpretar Sue (Or in a Season of Crime), la canción que ella compuso para Bowie en 2014, con la que ganó el Grammy y fue el germen de Blackstar.

Los aficionados donostiarras tienen aún presente la actuación de Donny McCaslin en el Jazzaldia de 2017, cuando demostró el caudal de experiencia que acumula en el mundo del jazz gracias a sus colaboraciones con grupos y artistas como Steps Ahead, Gil Evans, Danilo Pérez y Dave Douglas.

La cantante Neneh Cherry, gran figura internacional gracias a canciones como Woman y 7 Seconds o a su versión de I've Got You Under My Skin, el clásico de Cole Porter, ya ha estado en la capital guipuzcoana en otras dos ocasiones. En esta ocasión, regresará para la puesta en escena de su disco más reciente, Broken Politics (2018).

Joshua Redman, uno de los saxofonistas más carismáticos surgidos en los años 90, vendrá a presentar Still Dreaming al frente de un cuarteto formado por Ron Miles a la trompeta, Scott Colley al contrabajo y Dave King a la batería.