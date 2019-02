Diego Luna: “El público tiene un apetito feroz por temas que le retan”

Una vez más la obra de Alfonso Cuarón, que cuenta con 10 nominaciones a los premios Oscar, se llevó gran parte del protagonismo, en esta ocasión en la presentación de Ambulante. Al ser preguntado sobre el éxito de Roma, Diego Luna afirmó: “Festejo Roma porque, como público, me hizo cuestionarme, porque me hace sentir orgulloso de todo el equipo y me sorprende el alcance que ha tenido. Ahora un buen de personas están tratando de pronunciar esos nombres mexicanos”, terminó bromeando.