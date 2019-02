Estreno del nuevo disco de Dani Nel·lo

Dani Nel·lo presenta la continuación de Los Saxofonistas Salvajes, una aventura que reivindica el papel del saxofón dentro de la música popular en su faceta más visceral y subversiva. Los Saxofonistas Salvajes Vol.II es una propuesta musical más allá del homenaje: Nel·lo explora la esencia del saxofonista salvaje y se apoya en ella para desarrollar su propia voz. Este nuevo repertorio ofrece trece gemas en esta tradición saxofonistica que Nel·lo entiende como una cadena de músicos de la que él mismo es un eslabón contemporáneo.

El saxo tenor fue la piedra angular sobre la que se construyó el rhythm and blues y el primer rock and roll. Su sonido fue la primera voz de rebeldía sónica contra el sistema musical establecido, rompiendo barreras social y raciales. Aunque el saxo ya había tenido un papel destacado en la era de las big bands y en el be bop, es a principios de la década de los 50 del pasado siglo cuando eclosiona como sinónimo de juventud.

Dani Nel·lo se acompaña en Los Saxofonistas Salvajes vol.II del mismo sexteto de músicos que han trabajado con él desde el arranque del proyecto, una banda que aúna algunos de los mejores músicos de rhythm and blues, jazz y rock'n'roll de la escena estatal.