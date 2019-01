Las visitas a la Biblioteca Nacional crecen un 20% con Leonardo da Vinci

La polémica muestra Leonardo da Vinci. Los rostros del genio, comisariada por la catedrática Elisa Ruiz y con la colaboración del presentador Christian Gálvez —cuya participación suscitó protestas de una asociación de historiadores del arte—, ha disparado un 20% las visitas en la Biblioteca Nacional de España (BNE), según datos facilitados ayer por la institución, que también ha aumentado un 33% el número de carnets en relación con la temporada anterior.

La exposición de Da Vinci, inaugurada el pasado 29 de noviembre, ha recibido hasta el 23 de enero 54.221 visitantes, un 20% más que en el mismo periodo de 2017 y 2018, cuando se mostró Cartografías de lo desconocido. “Hacer la comparativa siempre es complicado porque depende del interés de las exposiciones. Por ejemplo, Cartografías de lo desconocido fue una exposición de mucho éxito y de las más visitadas”, afirmaban ayer desde la BNE. La sede de Recoletos de la BNE exhibe, entre otras piezas, los códices Madrid I y II de Da Vinci.

La exposición sobre el genio renacentista se complementa con otra en el Palacio de las Alhajas, también en Madrid, comisariada por Gálvez. El conductor del programa de televisión Pasapalabra, autor de un ensayo y varias obras de ficción sobre el artista italiano, ha sido acusado de “intrusismo profesional” y por los contenidos que ha seleccionado para su propuesta.

“Si en algún momento la BNE decide que no soy digno de estar ahí recojo mis cosas y me voy, que no pasa nada”, afirmó Gálvez en diciembre, aun cuando ya había recibido el apoyo de la directora de la institución, Ana Santos.