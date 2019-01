La estrella del manga Rumiko Takahashi gana el Gran Premio de Angulema

La dibujante japonesa Rumiko Takahashi se alzó este miércoles con el Gran Premio del Festival de Angulema (Francia), convirtiéndose en la segunda mujer que gana este prestigioso galardón, que reconoce el conjunto de la obra de una gran personalidad del cómic. Takahashi, de 61 años, es una de las autoras de manga más leídas en todo el mundo. Su obra más exitosa es Ranma 1/2, saga que le reportó la fama gracias a su adaptación televisiva, que se pudo ver en España durante los años 90.

El premio fue concedido tras una votación a dos vueltas por 1.500 autores francófonos, que galardonaron a Takahashi por encima de los otros dos finalistas, el estadounidense Chris Ware y el francés Emmanuel Guibert. Se convierte así en la segunda mangaka que gana este premio, tras Katushiro Otomo, el creador de Akira, que lo recibió en 2015.

Nacida en Nigata (Japón) en 1957, Takahashi fue una de las primeras autoras que se inscribieron en el shonen (manga para chicos) y no en el shijo (para chicas), pero distanciándose de los estereotipos ligados a ese género y llenando sus viñetas de mujeres fuertes y de temáticas originales. Fue responsable, junto a Akira Toriyama, de la popularización del manga en Europa, a través de una generación de niños y adolescentes que descubrieron su obra gracias a sus adaptaciones televisivas. “Ha vendido más de 200 millones de mangas, pero sus obras presentan una aspereza y una complejidad que justifican plenamente este Gran Premio”, señaló este miércoles el director del Festival de Angulema, Stéphane Beaujean.

Formada junto a Kazuo Koike (Crying Freman), Takahashi debutó cuando todavía era una estudiante de cómic con Urusei Yatsura, también conocida como Lamu, historia de amor entre un estudiante japonés y una exuberante extraterrestre en combinación leopardo. Le siguió Maison Ikkoku, inicialmente publicada en España como Juliette je t’aime, comedia de enredo en torno a una joven viuda y sus dos pretendientes. El éxito de Ranma 1/2 la convirtió en una de las autoras japonesas más conocidas en el mundo.

Esa serie, de 38 tomos, estaba protagonizada por un adolescente experto en artes marciales que se transformaba en mujer al entrar en contacto con el agua. Décadas antes de que la fluidez de género se convirtiese en tendencia, Takahashi describió un mundo donde los hombres se enamoraban de mujeres que, en realidad, eran hombres. La versión animada de sus libros provocó cierta polémica en la televisión española de los noventa por sus contenidos gráficos. En Francia, se llegaron a censurar las secuencias más subidas de tono en el programa infantil Club Dorothée.

La autora, que casi nunca concede entrevistas, decidió hacer una excepción en mayo de 2018, cuando recorrió su trayectoria en las páginas de la revista francesa Atom. “No creo tener un talento gráfico espectacular y tal vez es eso lo que ha convertido mi trabajo en muy accesible”, explicó Takahashi a esta publicación especializada. “Mis historias siempre están cerca de la vida cotidiana, dibujo personajes que comen, que van al colegio, que viven una vida en la que uno puede reconocerse. Ese contexto simple me parece un terruño ideal para la ficción”.

El premio supone un doble cambio de orientación para el festival. Angulema protagonizó una gran polémica en su edición de 2016 al no preseleccionar a ninguna mujer en la lista de finalistas propuestos para este galardón. Tras la llamada al boicot de una asociación francesa de creadoras de cómic, a la que se sumaron nombres como Joann Sfar, Riad Sattouf, Daniel Clowes o Charles Burns, el festival propuso que la votación fuera abierta a todos los miembros de la profesión, lo que no impidió que las mujeres siguieran siendo ignoradas. Además, el premio recompensa a un género maltratado durante décadas en el contexto europeo. “El manga ya no es visto como un subgénero, como ha sido el caso durante mucho tiempo. Sus autores son considerados como iguales por sus colegas occidentales”, explica Satoko Inaba, directora editorial de manga en la editorial francesa Glénat.