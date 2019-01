Guirao: “No tengo claro que los responsables de la SGAE quieran arreglar el problema, sino sus problemas”

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, durante la presentación de la política cultural exterior. EP

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, se ha mostrado este jueves contundente respecto a la crisis abierta en la Sociedad de General de Autores y Editores (SGAE) en torno a una intervención del Gobierno en la entidad. Dice que en dos semanas piensa tener una solución sobre el papel que debe jugar el Estado en la acción misma: “Hay dos opciones. Una jurídica, que podría resolver problemas puntuales pero que se extendería en el tiempo y puede alargar demasiado la eficacia de la medida, y otra que partiría del propio Gobierno. Consiste en quitarles la licencia para ciertos temas. Sería más inmediato, pero más traumático”.

Las reuniones que ha mantenido Guirao con los responsables de la entidad no le han generado la confianza necesaria: “Tengo la sensación que están más pendientes de resolver sus propios problemas que el verdadero problema de fondo. Durante mis reuniones no tuve claro que quisieran resolver de forma efectiva los asuntos claves”, afirmó.

“El Gobierno”, afirmó Guirao, “puede intervenir en aquellos asuntos que son de su competencia; los demás los debe resolver la propia sociedad. Con arreglo a eso, espero que en dos semanas tengamos una solución jurídica para poder tomar una decisión". Por ahora se mantienen rotas las conversaciones: “Si por escrito y no de forma hablada o por mensajes en los periódicos me constatan una clara intención, nos volveríamos a sentar. Pero la administración, para solventar los problemas, no habla, escribe”.

El pasado 11 de enero la directiva de la entidad, que quiere evitar a toda costa un proceso judicial que ejecute la regeneración de la sociedad, envió una carta al ministro en el que le tendían la mano para que rescatara la SGAE. Su presidente, José Ángel Hevia, explicó en aquel momento a este periódico que no quiere que Cultura les vea como unos "rebeldes".