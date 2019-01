Una ola de críticas golpea a Netflix por usar imágenes reales de un trágico accidente en Canadá

Netflix esta recibiendo estos días una oleada de críticas en Quebec. Tanto usuarios como autoridades gubernamentales han exigido por varios medios que dos sus producciones retiren las imágenes reales del accidente de Lac-Mégantic, uno de los peores desastres en la historia de Canadá. El 6 de julio de 2013, decenas de vagones cisterna que transportaban petróleo explotaron en esa población ubicada a unos 250 kilómetros de Montreal. El saldo fue de 47 muertos.

La semana pasada, algunas personas que miraban Travelers, una serie de ciencia ficción, reconocieron imágenes del accidente cuando se presentaba en pantalla una supuesta explosión nuclear en Londres. La perplejidad comenzó a circular en las redes sociales y también llegó a periodistas de varios medios quebequeses. “Al principio pensé que eso no parecía Londres y que esas imágenes me recordaban otra cosa. Saqué el móvil y me puse a buscar en Google. Las columnas de humo y los vagones me lo confirmaron. No podía creer que hayan hecho eso”, contó a Radio-Canadá uno de los televidentes sorprendidos.

Poco después, tocó el turno a Bird Box, la película que desde su estreno en Netflix ha sido vista por más de 80 millones de personas. En una de las primeras escenas, el personaje interpretado por Sandra Bullock mira en un televisor algunas imágenes caóticas provocadas por una fuerza desconocida. Una de ellas corresponde a la tragedia de Lac-Mégantic y fue reconocida por varios quebequeses. Julie Morin, alcaldesa de la población, se quejó públicamente. Asimismo, la Coalición de ciudadanos en favor de la seguridad ferroviaria de Lac-Mégantic manifestó que las escenas hacían recordar un evento sumamente doloroso.

Morin recibió el pasado jueves una llamada por parte de un representante de Netflix. “El diálogo que sostuvo la alcaldesa con la compañía fue constructivo. Escuchó muestras de sensibilidad ante el esfuerzo que está haciendo Lac-Mégantic para recuperarse de la tragedia. Netflix se comprometió a iniciar un debate sustantivo sobre el uso de imágenes de este tipo”, comenta a EL PAÍS Karine Dubé, responsable de comunicaciones de la municipalidad de Lac-Mégantic. Netflix y Peacock Alley Entertainment –coproductora de Travelers– señalaron que en breve harán los cambios en el capítulo de la serie donde aparece la tragedia. Sin embargo, la compañía de streaming no hizo alusión a Bird Box.

La molestia por el silencio de Netflix respecto al largometraje escaló niveles gubernamentales. Este sábado se hizo público el contenido de una carta escrita por Nathalie Roy, Ministra de Cultura de Quebec, a Reed Hastings, presidente y director ejecutivo de la compañía. En la misiva se pedía borrar las imágenes lo más rápido posible y calificó la práctica de “aberrante”: “Estos archivos deberían únicamente ser utilizados en un documental o con fines informativos. Una comunidad está tratando de recuperarse de esta difícil experiencia. Algunas familias fueron destrozadas, padres perdieron a sus hijos y muchas personas vieron sufrir y morir a amigos, colegas y seres queridos”.

Este lunes, Corie Wright, directora de políticas globales de Netflix, respondió a la ministra también por carta. “Lamentamos cualquier dolor que estas imágenes hayan provocado a la comunidad de Lac-Mégantic, tal y como se lo expresamos en su momento a la alcaldesa Morin”, indicó Wright y aclaró que la empresa no conocía el origen de las grabaciones en vídeo cuando fueron seleccionadas. También comentó que el uso de imágenes de archivo es frecuente en el cine y la televisión, por lo que no pueden cambiar ya el contenido de la cinta. No obstante, subrayó que el personal de Netflix está teniendo una serie de reflexiones sobre las mejores prácticas a seguir para evitar situaciones similares en el futuro.

“Agradecemos que la empresa haya reconocido sus errores y se haya disculpado ante la población de Lac-Mégantic. Sin embargo, lamentamos que mantenga su decisión de no eliminar las imágenes de esta tragedia de Bird Box, mientras que ya acordó hacerlo para la serie, lo cual es inconsistente a nuestro parecer”, dijo la ministra Roy este martes a The Canadian Press.