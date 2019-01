“El feminismo europeo se olvida del cuerpo”

Cristina Morales ha ganado el premio Herralde de Anagrama con una novela sarcástica, rabiosa, inteligente y antisistema, pero no contra el sistema capitalista y de mercado, o no solo, sino contra los propios ámbitos antisistema que se han establecido en Barcelona. No es Lectura fácil una crítica feroz a los demás, sino a las propias debilidades, a las ortodoxias a veces ridículas que se pueden respirar también en ambientes anarquistas, antidesahucio, de okupación y otros hábitat donde hasta la forma de redactar las actas asamblearias es motivo de largo debate. Es un libro que tensiona al lector, que le pone contra las cuerdas de todo lo políticamente correcto que hemos asumido y que lo hace a partir de la historia de cuatro mujeres discapacitadas o, como dice Morales, "discapacitadas según han establecido las instituciones público-privadas". Y subraya: "Esta discapacidad es un artefacto creado por el poder como sistema de control social de este tipo de personas."

"Puedo ser discapacitada, pero no tonta", dice una de sus protagonistas. Y lo demuestra de sobra al tensionar esas verdades establecidas y romper, por ejemplo, uno de los grandes tabúes, y es el de las relaciones sexuales miradas desde un feminismo europeo que, asegura Morales, se olvida del cuerpo.

"La feminista latinoamericana suele apelar mucho más al gozo como herramienta emancipadora y al gozo que pasa por el cuerpo, solo hay que ver el reggaeton, que puede ser un lugar de disidencia sexual muy explícita, pero el feminismo europeo más masivo intelectualiza hasta tal punto las posibilidades de emancipación que se olvida del cuerpo", afirma Morales en esta entrevista grabada en la sede de EL PAÍS. "Es necesario devolverle al cuerpo, porque somos todo cuerpo, el lugar que debe ocupar en el feminismo".

Morales (Granada, 1985) ha sido la invitada de Qué estás leyendo, el programa sobre los libros que leen y recomiendan los autores destacados. Ésta es su elección:

-Trapologia, de Max Besora y Borja Bagunyà, Ara Llibres, Barcelona, 2018.

- Ninguna mujer nace para puta, María Galindo y Sonia Sánchez, Lavaca Editora, Buenos Aires, 2007.

- Feminismo urgente. ¡A despatriarcar!, María Galindo, Lavaca Editora, Buenos Aires, 2013.

- Contra la democracia, Grupos Anarquistas Coordinados, Autoedición, 2013.

- Aprenderé a rezar para lograrlo, Víctor Balcells Matas, Delirio, Salamanca, 2017

- ¿Qué haré yo con esta espada?: aproximación a la ley y al problema de belleza, en Trilogía del Infinito, Angélica Liddell, La Uña Rota, Segovia, 2016.