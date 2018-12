Annette Bening: “Siempre estoy buscando algo diferente”

Annette Bening en la presentación de la película 'Las estrellas no mueren en Liverpool' en Londres.

Annette Bening no suele prodigarse en los medios de comunicación. “Creo que es sano tener una cierta privacidad y también me viene bien en el trabajo”, dice. “Ahora es un poco más difícil. Sufro por los que están empezando. Sienten que tienen la responsabilidad de estar en las redes sociales”, añade. Su trayectoria cinematográfica comenzó cuando tenía 30 años, en 1988, con la película Dos cuñados desenfrenados. Nació en Topeka (Kansas), el 29 de mayo de 1958. Siendo niña su familia se mudó a California. Estudió Baile e Interpretación en San Francisco y a los 28 años se estableció en Nueva York para hacer teatro. “No estaba pensando en hacer películas en ese momento. El cine me intimidaba. Me sentía extraña en el plató", confiesa.

Annette Bening repasa su carrera en una nueva entrega de Una vida en imágenes, el programa de entrevistas que produce la Academia Británica del Cine y la Televisión, y que en España emitirá en exclusiva el canal TCM este sábado 29 de diciembre.

Milos Forman y Stephen Frears le dieron la alternativa. Con el primero rodó Valmont, la versión de Las amistades peligrosas que hizo el director checo. “Milos fue genial. Me enseñó muchas cosas y fue bastante duro. Acabamos todos traumatizados con él”, reconoce. Con Frears saltó definitivamente al estrellato gracias a Los timadores, un thriller basado en una novela de Jim Thompson en el que interpretaba a una seductora estafadora, un papel que le valió su primera candidatura a los Oscar.

A lo largo de su carrera, Annette Bening ha protagonizado títulos tan populares como American Beauty, El presidente y Miss Wade o Conociendo a Julia. Ha sido candidata al Oscar en cuatro ocasiones, pero nunca ha conseguido llevarse a casa la estatuilla. En 1992 se casó con el actor y director Warren Beatty, al que conoció en el rodaje de Bugsy y con el que ha tenido cuatro hijos. En los últimos años se ha decantado por pequeñas producciones de cine independiente como Madres e hijas, de Rodrigo García. “Siempre he sido una persona muy conciliadora en el trabajo, pero ahora sé más. Antes cuando se me ocurría alguna sugerencia, pensaba: ‘Bueno, no debería decir nada. Solo soy la actriz. Siéntate ahí y calla’. Ahora, si tengo alguna idea sobre algo, soy muy diplomática, pero digo: ‘Perdona, creo que hay un problema”.

Recientemente la hemos visto dando vida a la actriz Gloria Grahame en Las estrellas de cine no mueren en Liverpool y encabezando el reparto de una nueva adaptación de la obra de Chejov La gaviota. A comienzos de 2019 estrenará en nuestro país Como la vida misma y, ya más adelante, saldrá en una gran superproducción: Capitana Marvel. Pero, antes, Annette Bening tiene una cita con los espectadores de TCM. Una cita doble puesto que, tras la entrevista, se emitirá uno de sus trabajos más relevantes, Los chicos están bien, un filme escrito y dirigido por Lisa Cholodenko, y por el que la actriz fue candidata al Oscar. “Siempre estoy buscando algo diferente. Cuando comencé, podía haber rodado películas que no eran muy buenas, pero me encontré con proyectos en los que estaban personas prestigiosas. Es emocionante ser parte de esto. Es maravilloso”, concluye esta actriz a la que, fuera de los focos y las cámaras, le gusta mantenerse en un segundo plano y pasar totalmente inadvertida.