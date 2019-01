Sidonie, el abrazo más largo del mundo

De izquierda a derecha Jesús Senra, Marc Ros y Axel Pi, miembros de Sidonie, en una imagen promocional. Noemí Elías SIDONIE

En un viaje de altibajos, alegrías y de fases distintas, han encontrado en lo popular su zona de confort: "Al final decidimos de una forma muy sensata con El peor grupo del mundo [2016] que lo nuestro es el pop y dentro de ahí cabe todo. No hablando solo del concepto de la música, sino de la cultura pop, desde las portadas de Warhol, pasando por los Beatles, hasta Carlangas, de Novedades Carminha. Nos puedes llamar lo que te apetezca", añade Marc Ros (Barcelona, 1974). Las carreteras de Sidonie son infinitas y ellos definen su recorrido hasta ahora como un gran abrazo en el que cada día cabe más gente.

El punto de encuentro de la entrevista es el paseo de la Castellana Madrid. Allí se presentan unos emocionados Ros, Jesús Senra (Barcelona, 1972) y Áxel Pi (Barcelona, 19174). El último pide perdón de antemano por encontrarse ñoño. La promoción del nuevo disco de la banda barcelonesa, Lo más maravilloso -un recopilatorio con lo mejor sus 20 años de carrera- les ha llevado a una promoción muy emocional, solo unos minutos antes de la entrevista han estado escuchando todo el repaso a sus grandes éxitos de su trayectoria. Lo que han venido escuchando de boca de seguidores y periodistas, les ha superado. Después de digerirlo todo vendrá un descanso, el primero que se toma la banda en años.

Han huido de la recopilación al uso, del Grandes éxitos o el Greatest hits. "Porque sería demasiado aburrido y además no sería verdad. Hemos querido hacer un disco que si, por ejemplo, se edita en Chile, pueda llegar a alguien que no nos haya escuchado nunca y diga 'Ah, estos son Sidonie'. Es nuestro idioma, es Lo más maravilloso y suena fresco y bien", explica Ros.

Son 20 canciones, una por año, y simbolizan el largo camino de la banda barcelonesa hasta ser unos de los referentes de la escena pop española. Un orden no cronológico, cuidadosamente seleccionado y aderezado, como narra Pi, "con dos guindas". El último sencillo de la banda, Maravilloso, y la canción que el miembro más joven -nació dos días antes que Ros- convenció al resto de la banda para reeditar. Fascinados se desmarca como el broche final del álbum, la ceremonia de soplar las velas con toda la familia invitada, con iconos como Serrat, Loquillo o Jeannette; referentes de la escena actual como Pucho (Vetusta Morla), Noni López (Lori Meyers), Mikel Izal, Zahara, Santi Balmes (Love Of Lesbian), Marc Gili (Dorian), Nita (Fuel Fandango) o Leiva; y artistas emergentes como Rafa Val (Viva Suecia), Carlos Sadness, Nina (Morgan) o el mencionado Carlangas.

"Partíamos del deseo de que estuviesen nuestros amigos, pero que hubiese una representación de cada década: desde los 60 hasta artistas con los que compartimos escenario hoy, pero que son el futuro más próximo", explica Pi. Sidonie eligió el CD como el formato del homenaje a su carrera, el de su generación. La banda apuesta por lo analógico incluso en el videoclip de la canción. Rotuladores, espray, pintura, papel y una imagen apenas tratada: "Queríamos poner algún efecto de imagen para el videoclip y al final nos quedamos con la versión más desnuda. Si comparas las dos, Fascinado está llena de efectos y teclados y de sintetizadores, y la segunda, Fascinados, está más desnuda, como el vídeo, es curioso".

Para el grupo esta canción fue el salto al vacío, el cambio de cantar en inglés a español en 2005, un pasado de que no rehúyen los barceloneses: "Forma parte de la historia de Sidonie, empezamos cantando en inglés, tenía que formar parte de este disco. Al volver a escucharlos hemos admirado el trabajo fantástico de los primeros discos de la banda. La pureza de un grupo que empieza, que está buscando su sonido y no se puede renegar de eso. Éramos tres chavales de Barcelona que no tenían ningún referente nacional y que cantaban en inglés porque querían parecerse a sus ídolos", comenta Senra.

Su panorama y el de cualquier adolescente que junte a su grupo de amigos para montar una banda han cambiado radicalmente: "Esto lo hablan Áxel y Xoel (López), cuando se encuentran en Sonorama, que son conversaciones muy divertidas. No había nada, estaban los grupos de los noventa, el FIB estaba naciendo, el Primavera Sound estaba en pañales, los grupos que cantaban en inglés y Los Planetas... Ahora estamos viviendo esta época tan bonita... Compartimos cartel y público con Izal. ¿Tú crees que tenemos que ver algo con ellos? Nada. Cuando estabas en los noventa, que todo estaba tan bien encapsulado, era imposible mezclar ese tipo de bandas".

También hacen parada obligatoria en Sierra y Canada (2014), de donde emergieron dos de las canciones que hacen de Sidonie una rúbrica imprescindible de cualquier cartel: Estáis Aquí y Un Día de Mierda. "Creo que esas dos canciones simbolizan algo muy interesante acerca de un proceso de popularidad de un disco o un grupo, que es que uno, estando atento, puede percibir lo que ocurre con una canción con la respuesta que está teniendo el público. Lo supimos escuchar y ahora mismo ni las asocias a un disco. Dimos en la diana con estas canciones y los momentos más álgidos de tocarlas en directo han pasado a formar parte de nuestra realidad y de nuestro imaginario. Esa es la clave del puente entre Sierra y Canada y El Peor Grupo del Mundo porque aprendimos qué había pasado con estas canciones y a dónde hemos podido llegar con ellas", analiza Pi.