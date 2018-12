Cultura aparca el sello de calidad y promete 3,5 millones para comprar libros

El Ministerio de Cultura pone fin a su relación con el Sello de Calidad del libro. La directora general del libro, Olvido García Valdés, se ha reunido con representantes de las cámaras del comercio del libro y CEGAL para poner punto final a la crisis. La directora había comunicado en agosto que no creía en ese proyecto que pretende mejorar la competitividad de los negocios, con una participación presupuestaria de 30.000 euros por parte de la cartera que dirige José Guirao. “Hemos disuelto el convenio que nos unía al Ministerio desde 2015”, señala Javier López, representante de CEGAL, a este periódico.

Los comerciantes de los libros y editores ya habían encontrado un sustituto al ministerio para continuar con una iniciativa cuyo propósito es auditar librerías para hacerlas más competentes, con apenas 130.000 euros de presupuesto al año. Este periódico informó del preacuerdo al que habían llegado con Acción Cultural Española (AC/E), dirigido por el secretario de cultura del PSOE, Iban García del Blanco. Una vez se ha puesto final a esta crisis, la participación de AC/E en el sello queda como garante de su continuación.

“Podemos continuar el desarrollo. Es un proyecto muy estratégico y lo vamos a potenciar al máximo. Tras la reunión se ha retomado el diálogo sobre el resto de proyectos del sector. Nos sentaremos con la directora el próximo enero. Es una buena noticia porque hemos retomado el diálogo y hay un cambio positivo desde la dirección del Libro”, cuenta López.

En la misma reunión, García Valdés ha informado a los libreros de la creación de una partida presupuestaria extraordinaria para la compra de ejemplares para dotar a las bibliotecas.El Ministerio aportará tres millones y medio en compra de libros para bibliotecas a través de librerías. Será un importe que se entregará a la biblioteca. No se tramitará antes del segundo semestre de 2019. “Es algo más que una intención, pero depende de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019”, remata López.

“Es un sector crucial para el Ministerio. La discrepancia no tiene la dimensión que se le ha dado. En el convenio queda claro que no les interesa otra cosa que dirigir la compra y nosotros no podemos canalizar las ventas. Ese sello canaliza la atención en un pequeño grupo de librerías”, explica Olvido García Valdés a este periódico por teléfono a la salida de la reunión. Y quiere aclarar que no es una cuestión personal: “No es una decisión mía, es una decisión también del ministro”.

La directora general explica que la promesa de los 3,5 millones de euros destinadas a que las bibliotecas compren libros es una buena noticia, aunque el presupuesto está cerrado y tampoco ha podido aclarar de dónde saldrá. “Es un compromiso del ministro con las librerías y las bibliotecas. Porque son espacios de una importancia vital para nuestra vida personal. Queremos potenciar las librerías, que son una parte frágil de la industria”, ha añadido Olvido García Valdés.