‘Cold War’ arrasa en los premios del cine europeo

Película: Cold War.

Dirección: Pawel Pawlikowski (Cold War).

Guion: Pawel Pawlikowski (Cold War).

Actor: Marcello Forte (Dogman).

Actriz: Joanna Kulig (Cold War).

Documental: Bergman. Su gran año, de Jane Manusson.

Animación: Un día más con vida, de Raúl de la Fuente y Damian Nenow.

Comedia: La muerte de Stalin, de Armando Iannucci.

Premio al descubrimiento: Girl, de Lukas Dhont.

Cortometraje: Gli anni, de Sara Fgaier.

Premio del público: Call Me by Your Name, de Luca Guadagnino.