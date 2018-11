‘Cold War’, favorita con cinco candidaturas a los premios del cine europeo

MEJOR PELÍCULA

Border, de Ali Abbasi

Cold War, de Pawel Parlikowski.

Dogman, de Matteo Garrone.

Girl, de Lukas Dhont.

Lazzaro feliz, de Alice Rohrwacher.



DIRECTOR EUROPEO 2018:

Ali Abbasi por BORDER

Matteo Garrone por DOGMAN

Samuel Maoz por FOXTROT

Paweł Pawlikowski por COLD WAR

Alice Rohrwacher por LAZZARO FELIZ

ACTRIZ EUROPEA 2018:

Marie Bäumer por Romy Schneider en 3 DAYS IN QUIBERON

Halldóra Geirharðsdóttir por Halla / Ása en WOMAN AT WAR

Joanna Kulig por Zula en COLD WAR

Bárbara Lennie por Petra en PETRA

Eva Melander por Tina en BORDER

Alba Rohrwacher por Antonia mayor en LAZZARO FELIZ

ACTOR EUROPEO 2018:

Jakob Cedergren por Asger en THE GUILTY

Rupert Everett por Oscar Wilde en THE HAPPY PRINCE

Marcello Fonte por Marcello en DOGMAN

Sverrir Gudnason por Björn Borg en BORG/MCENROE

Tomasz Kot por Wiktor en COLD WAR

Victor Polster por Lara en GIRL

GUIONISTA EUROPEO 2018:

Ali Abbasi, Isabella Eklöf & John Ajvide Lindqvist por BORDER

Matteo Garrone, Ugo Chiti & Massimo Gaudioso por DOGMAN

Gustav Möller & Emil Nygaard Albertsen por THE GUILTY

Paweł Pawlikowski por COLD WAR

Alice Rohrwacher por LAZZARO FELIZ

MEJOR DOCUMENTAL

A Woman Capture

Bergman, su gran año.

Of Fathers and Sons

The Distant Barking of Dogs

El silencio de otros

MEJOR COMEDIA

C'est la vie!

Diamantino

La muerte de Stalin

MEJOR FILME ANIMADO

Un día más con vida

El pan de la guerra

Cavernícola

Colmillo blanco

MEJOR DESCUBRIMIENTO

The guilty

Girl

One Day

Scary mother

Touch Me Not

Those Who Are Fine