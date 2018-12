Kevin Hart presentará la gala de los Oscar

El actor y comediante Kevin Hart será el encargado de presentar la 91ª ceremonia de los Premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que se celebrará el próximo 24 de febrero en el Dolby Theatre de Hollywood. "Estoy muy feliz de anunciar que finalmente ha llegado el día y presentaré los Oscar", ha escrito Hart en su cuenta de Instagram. "Estoy impresionado porque este ha sido un sueño a tachar en mi lista durante mucho tiempo".

"Durante años me han preguntado si alguna vez presentaría los Oscar y mi respuesta siempre era la misma... Decía que sería la oportunidad de mi vida como comediante y que pasaría cuando tuviera que pasar", ha asegurado el actor. "Tener la oportunidad de unirme a una lista legendaria de presentadores es increíble".

El intérprete, conocido por haber protagonizado títulos como Escuela para fracasados (2018) y Jumanji: Bienvenidos a la jungla (2017), ha prometido que se encargará de hacer que "la edición de este año sea muy especial". "Agradezco a la Academia la oportunidad, ahora toca prepararse para la ocasión", ha subrayado. "Bienvenido a la familia", ha respondido, por su parte, la Academia en su cuenta de Twitter.

En los 91 años de vida de la Academia, Hart es uno de los pocos afroamericanos que ha sido elegido para presentar la gala de los Oscar. Junto a Hart, Chris Rock, Whoopi Goldberg y Richard Pryor han sido los únicos anfitriones negros que han presentado la ceremonia hasta la fecha.

Hart llevaba años empeñado en ser el presentador de los Oscar. "Si puedo empezar la campaña ahora y participar en ella, estoy por la labor", dijo en 2015 según Los Angeles Times, "simplemente aprovecharía la oportunidad". En 2016, aseguró a The New York Times que creía que presentaría los premios de la Academia ''más pronto que tarde". "Soy paciente y esperaré a ello", dijo, "pero no hay ninguna duda en mi cabeza de que sucederá".

El humorista toma el relevo de Jimmy Kimmel, presentador de las dos pasadas ediciones, que registraron datos muy bajos de audiencia. De hecho, la 90ª edición fue seguida por 26.5 millones de personas, la cifra más baja en la historia de los Oscar. La Academia ha preparado algunos cambios para hacer más dinámica la gala y la reducirá a tres horas de duración y entregará varios premios durante los espacios publicitarios.

Además de los pobres datos de espectadores que siguieron la ceremonia, la entrega de premios ha estado también cargada de polémica. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se enfrentó a una fuerte reacción después de que actores negros y películas protagonizadas por personajes negros se pasaran por alto en 2015 y 2016, lo que desató la protesta #OscarsSoWhite y se reclamó una Academia más inclusiva. Además, en medio del movimiento #MeToo, las mujeres lanzaron varias acusaciones de agresión sexual contra Harvey Weinstein y otros poderosos en la industria del cine.