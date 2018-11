La fabulosa historia de la Constitución y de la democracia contada para niños

El juego de votar cómo se quiere vivir en paz y en democracia. Así explicaron los actores Paloma e Ignacio a más de 200 escolares de distintos centros de Madrid y Ceuta en la mañana de este viernes en el Congreso en qué consiste eso de la Constitución, que cumple este próximo 6 de diciembre 40 años. Fueron esos niños y niñas de primero de la ESO los primeros que pudieron ojear los ejemplares recién terminados del libro "La fabulosa historia de nuestra democracia", editado por Santillana en colaboración con el Congreso, con motivo de los actos preparados para celebrar ese 40 aniversario. El libro narra así con viñetas y en un lenguaje sencillo en qué consiste tener unas normas de juego en la vida diaria que sirvan con igualdad para todos.

Hamza Hamed, de 12 años, musulmán y vecino de Ceuta, de primero de la ESO del Instituto Abyla, estaba emocionado este viernes. Viajó el jueves a Madrid, visitó el estadio Bernabéu, a primera hora recorrió las dependencias del Senado y luego se sentó en uno de esos escaños reservados para sus señorías los diputados en la sala Lluch del Congreso, una de las más grandes. Allí la presidenta de la cámara, Ana Pastor, el director de la editorial Santillana, Javier Caso de los Cobos, y el guionista del libro, Carlos Grassa, le ilustraron sobre las razones de ser de esa fabulosa historia de la Constitución española y Hamed la entendió mejor que en clase: "Aquí me ha interesado más porque lo hemos visto más a fondo y me parece importante porque comprendemos que todos debemos defender lo mismo y no ir cada uno por su lado".

Jorge Robledo, de 12 años, también de Ceuta, del Colegio San Agustín, también asimiló del libro y de las explicaciones de la Constitución, el mismo mensaje: "Me parece importante para el futuro de España y para cada uno de nosotros que no se vaya por libre".

Pepe Grosso, uno de los profesores de los 12 centros educativos de Ceuta que viajaron a Madrid, especializado en Filosofía, destacaba como algo fundamental de la experiencia que los niños hayan podido comprobar y asimilar así, de una manera menos teórica y más directa, la utilidad de la Carta Magna, de las Cortes y de la política en una democracia: "Se les quedará mucho mejor". Los chicos, además, identificarán esa oportunidad con una actividad extraescolar divertida.

La presentación este viernes en el Congreso de La fabulosa historia de nuestra democracia, con textos de Carlos Grassa y un diseño gráfico e ilustraciones por parte del estudio creativo 'Relajaelcoco' y el ilustrador 'Mol', se formuló con un planteamiento casi de fiesta de cumpleaños infantil. Los estudiantes habían sido seleccionados previamente en sus colegios con concursos y aunque hubo discursos también se programó una intervención teatral muy participativa en la que destacó el juego de cómo votar y para qué. Los chicos no lo dudaron: pidieron masivamente un mejor menú escolar, menos frutas y verduras, y más pizza. La presidenta de la cámara, Ana Pastor, constató que eso no ha cambiado tanto en estos 40 años.

Javier Caso, de Santillana, aprovechó para ensalzar la importancia del Congreso como "casa de la palabra, de las que se pronuncian desde el respeto vengan de donde vengan", en lo que resultó la única alusión al actual clima político crispado y a veces sucio que se registra en ocasiones últimamente en la cámara baja. Pero sobre todo valoró la relevancia de dejar plasmado en un libro especializado para las generaciones más jóvenes todos los avances que se han logrado en esta sociedad gracias a la Constitución y a la democracia y "para saber cómo se han conseguido y cómo no repetir los fallos en el futuro".

Grassa, el guionista de esa historia, explicó el contexto, desde donde partía España, con todas las limitaciones heredadas del lastre de la dictadura, para razonar hasta dónde ha llegado con ese lema resumen que los ciudadanos se dieron hace 40 años cuando votaron masivamente esta Constitución: "Decidimos ser libres y vivir en paz". En el texto figuran, claro, los principales protagonistas de ese relato, desde el rey Juan Carlos I hasta todos los presidentes y otras figuras relevantes: Iniesta, Almodovar, Camilo José Cela, Rafael Nadal, Alaska, Ángel Nieto, Carmen Conde, Ana María Matute o Naranjito, Cobi y el conductor de la historieta: crononauta.

Ana Pastor, que promovió con Santillana esta idea por sus 60 años de experiencia en el mundo editorial y la enseñanza, participó en la sala de los juegos de votaciones infantiles y elaboró un mensaje didáctico para la ocasión con dos ideas: España ha cambiado mucho, para mejor y sigue siendo uno de los mejores lugares del mundo para nacer y vivir y, sobre todo, la Constitución es un pacto explícito entre los españoles, de cualquier edad, sexo o ideología para entendernos.

A Sandra Molina, de 11 años, del colegio Amanecer de Alcorcón (Madrid), le gustaron el discurso emotivo de Pastor y también el libro: "Sirven para entender mejor la historia de España".