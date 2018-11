Cultura contra el Black Friday

Movilizar la cultura frente al capitalismo. Este es el mensaje que propone la iniciativa Fair Saturday, que se celebra cada último sábado de noviembre, tras el llamado Black Friday, a fin de provocar una movilización masiva a favor del arte y la innovación social. ¿El objetivo? Que la cultura inunde las ciudades que quieran participar en este proyecto para contrarrestar el que consideran día más consumista del año, con el fomento del progreso a través del arte, explica Jordi Albareda, fundador y portavoz de Fair Saturday.

El programa arranca este viernes, 23 de noviembre, por la noche en Bilbao, ciudad donde nació esta iniciativa, con un concierto en el que participarán más de 30 organizaciones, con 1.000 voces que interpretarán unos 20 temas en el Palacio de Deportes de Bilbao. El espacio cuenta con un aforo de 8.500 personas, de las que ya están confirmadas 7.000, "volcadas en la cultura popular", añade Albareda. El dinero recaudado irá destinado, en la proporción que elijan las organizaciones que participan, a Barreras Invisibles, un programa de mecenazgo para la integración social de niños y niñas en entornos de riesgo de exclusión cultural.

Música, literatura, danza, teatro, talleres, circo... En este movimiento caben todos, desde creadores aficionados hasta profesionales especializados en cualquier ámbito del arte. Y se basa en tres principios, como detalla su portavoz: “La causa siempre es escogida por los artistas, la organización solo les ayuda a tener visibilidad y parte del valor generado va al proyecto social”.

“La movilización cultural no es importante, sino esencial”, remarca Albareda. Desde su inicio en 2014, Bilbao es la sede central del evento, que este año acogerá un centenar de propuestas. Sin embargo, esta movilización ya se ha extendido no solo a otras ciudades de España, como Santander, Huelva y Málaga, sino que ha adquirido una dimensión internacional, llegando a Lima (Perú), Bristol (Reino Unido), Milán, Pisa o Mesagne (Italia). Además, Fair Saturday se celebrará en toda Escocia en su día nacional, con el nombre de St. Andrews Fair Saturday. “Madrid no se ha sumado”, aunque Albareda confía en que lo haga el próximo año. Esta es una convocatoria abierta, ha remarcado, en la que, hasta ahora y de forma individual, sí participan una decena de organizaciones en la capital española.

Flamenco solidario, cata de cerveza o rutas teatralizadas. Málaga se une con decenas de eventos. Entre ellos, la Asociación Histórico Cultural Teodoro Reding realizará un paseo por las calles del centro histórico con intervenciones teatrales, ambientadas en 1809, con el hilo conductor de la llegada a la ciudad de la noticia de la muerte del general Reding en Tarragona a causa del tifus en la Guerra de la Independencia.

En Lima, la escuela de circo La Tarumba clausura los talleres Invierno Creativo 2018, con una muestra final dedicada al teatro, al circo y la música para niños y adolescentes.

“Consideramos el Black Friday como uno de los días más irracionales del año”, señaló el portavoz en relación con el mensaje de consumo que se genera en torno a esa fecha, “en el que son especialmente vulnerables los jóvenes y los niños”. Esta iniciativa no surge desde el rechazo, sino que pretende ser una propuesta positiva que promueva el desarrollo de las ciudades y genere “micropuentes entre la ciudadanía y entre las propias ciudades”, remarca Albareda.