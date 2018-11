YouTube ofrecerá películas gratis con publicidad intercalada

YouTube ofrece ya películas de forma gratuita. A cambio, incluye anuncios intercalados tras un tiempo determinado de visionado, según ha publicado el medio especializado Gizmodo. Rocky (1976), Teminator (1984), Saved (2004) o Hacker (1995) son algunos de los títulos disponibles en la plataforma. No espere ver nada nuevo, pero la selección, hasta ahora, presenta una mezcla de éxitos de taquilla y favoritos de culto.

La selección actual recopila unas 100 películas de distintas épocas, aunque de momento esta opción no está disponible en España. No hay detalles sobre cuándo podrían llegar a las pantallas españolas, pero sí es un cambio de estrategia que en caso de funcionar se podría expandir a otros mercados. Según un portavoz de Google, la sección free to watch (gratis para ver) comenzó en octubre, aunque los informes de las características apenas comenzaron a aparecer la semana pasada.

Hasta ahora, YouTube ofrecía una colección de películas que se podían alquilar a diferentes precios según su calidad, popularidad y resolución. Google, empresa matriz de la plataforma de vídeos, daba la posibilidad de elegir entre un alquiler con un coste habitual entre dos o tres euros o la compra de la película que suele situarse entre los 10 y los 20 euros.

Rohit Dhawan, director de producto de Youtube, ha afirmado que estas películas gratuitas estarán patrocinadas por anuncios exclusivos. Por el momento, la selección incluye películas que tuvieron éxito hace años, pero se abre la puerta a que películas más actuales estén gratis y se muestren anuncios concretos de la marca que haya decidido costear su retransmisión en la plataforma.

La base de usuarios de YouTube roza los 2.000 millones al mes, pero no todos utilizan la plataforma para visualizar el mismo tipo de vídeos. Desde la compañía han detectado que muchos usuarios empiezan a acceder a los vídeos desde la aplicación de YouTube para la tele, y aquí es donde esta nueva estrategia gratuita podría interesar a muchos.