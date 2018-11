‘Parany’, una serie ambientada durante la Valencia repúblicana

Parany (trampa) es un método ilegal de caza de aves, tradicional en la Comunidad Valenciana. Se instalan varillas de esparto con pegamento en los árboles. Los pájaros quedan adheridos y caen al suelo donde son rematados. Parany es el título de la serie de cuatro capítulos, de 50 minutos cada uno, ambientada durante la capitalidad republicana de Valencia. El escritor Rodolf Sirera, uno de los creadores de la exitosa serie Amar en tiempos revueltos, y guionista de la adaptación de La Catedral del Mar, firma y produce “un thriller con una historia de mujeres dentro”, que dirige Juan Luis Iborra. EL PAÍS asistió al rodaje en pleno centro histórico de la ciudad.

Es un día festivo en Valencia. No hay tráfico y eso facilita las cosas. Pero la lluvia amenaza un rodaje que ya está en su etapa final. Todo el equipo está listo y mira hacia el cielo. El decorado de la plaza se empezó la noche anterior. Se va a filmar uno de los bombardeos que Valencia sufrió durante la guerra. No es fácil. Gabo Guerra y David Molina lo saben bien. Se han encargado de la fotografía. Andrew Tarbet, Lorena López, Aina Requena, Lara Salvador, Fabricio Meschini, Rafa Linares, parte del elenco de actores, ya está maquillado y caracterizado para el papel. Todos han madrugado mucho. Salen los primeros rayos de sol y el público empieza a concentrarse en los extremos de la plaza de San Nicolás. Hay coches de época destruidos entre las cenizas y una ambulancia con un cartel de la CNT. La gente pasea y charla tranquila. Nada hace presagiar lo que va a suceder. Silencio se rueda.

“Me gusta escribir, básicamente soy autor de teatro, lo que pasa es que cuando se volvió a hacer ficción en España, hace 25 años no había guionistas y recurrieron a la gente del cine y el teatro”, señala Sirera, mientras mira atento los últimos retoques de la escena. El rodaje de esta serie es especial. Tiene una razón sentimental. La historia original la escribió al alimón con su hermano Josep Lluis. Cuando murió, hace un par de años, Rodolf decidió retomarla y utilizarla como base para la miniserie, que será emitida por À punt, la televisión pública valenciana.

También es la primera vez que Sirera se involucra en la producción. “En otros países es habitual participar en la gestión, en España no. Intervenir en el casting, que es muy importante, en la selección de decorado, ver cómo se genera el proceso”, indica el autor. “Esta es una situación excepcional y no creo que me den otra oportunidad para participar en la ejecución de un proyecto. Me ha gustado la experiencia, pero, principalmente, disfruto escribiendo”, aclara el autor, que ha contado con sus guionistas de cabecera: Antonia Montaner, Antonio Onetti, Sergio Barrejón y Manel Cubedo. “Se ajusta mucho a la realidad social de ese momento. Éramos muy huertanos y la capitalidad de la República marcó decisivamente la vida de la ciudad a lo largo de todo aquel año”, asegura Montaner.

ampliar foto Algunos actores y un técnico del equipo de la serie esperando las órdenes del director. Mònica Torres EL PAÍS

“Es la historia de un periodista americano, un tanto pasado y cínico, que vine a Valencia a cubrir la guerra sin ningún interés, porque piensa que esto es una cosa de salvajes y le da exactamente igual, pero aquí conoce a una extraña mujer que hace cosas inusuales, y acaba enamorándose de ella”, avanza Sirera. “Al mismo tiempo, tenemos la historia de otras dos mujeres que representan actitudes vitales, son personas que padecen la situación bélica, pero que también son víctimas de una sociedad patriarcal y reaccionan de manera distinta. Hay una actriz de teatro y una miliciana que tiene una historia y un pasado complicado detrás de cada una”, cuenta su director, Juan Luis Iborra.

El escritor Rodolf Sirera. Mònica Torres

El tándem valenciano Sirera-Iborra funciona. Quieren lo mismo. Un trabajo cuidado. Por eso se filma con una sola cámara, como en el cine. Plano a plano. Las escenas se repiten las veces que sean necesarias. Todo se revisa una y otra vez.

Valencia se llenó de reporteros de todo el mundo, políticos, gente de la cultura, y, también, de espías. Parany es una historia de amor, de espionaje y de traiciones, que ha contado con un presupuesto de 1,4 millones de euros. “Es un regalo que te encarguen un trabajo así, es muy agradecido. Estamos contando nuestra historia. Todo el mundo estaba con la mirada puesta aquí. El hecho de que varios de los protagonistas sean periodistas es muy bueno, porque es su punto de vista sobre lo que estaba pasando, que se refleja en la política, la religión”, destaca Iborra, cuya mirada se centra en los personajes, en la historia humana.

“Son los que están sufriendo lo que pasa a su alrededor. La guerra y lo que sucede es el decorado, donde están ellos, y les ha tocado vivir. Ya les dije a los actores el primer día, en cuanto a interpretación, que quería un tono muy bajo, era un momento en el que todo el mundo tenía miedo, en el que los vecinos se delataban. Las historias les pasan a ellos”, agrega acelerado por el rodaje. “Ha sido un poco difícil trasladar la época. Pero Valencia es de las pocas ciudades que todavía conserva palacetes abandonados maravillosos en el centro de la ciudad que nadie conoce. Casas con todo puesto. Eso nos ha facilitado las cosas”, añade el director de Parany, una serie valenciana que se ha rodado toda en espacios naturales, sin decorado.