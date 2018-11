‘Snatch’, pulpos y delincuentes en la Costa del Sol

“No me gusta salir de mi país Dug, sobre todo si no es para ir a una playa soleada con palmeras en la que te sirven cocktails con sombrillitas”. El primo Avi (Dennis Farina), el mafioso estadounidense de la película Snatch: Cerdos y diamantes (2000) lo tenía claro. Si hay que ir a un sitio, que no sea el frío y neblinoso Londres donde transcurría la historia, mejor un lugar cálido. Y así lo ha hecho la segunda temporada de la adaptación a serie de la película de Guy Ritchie (en Orange TV, que también tiene la primera temporada al completo bajo demanda), que lleva a sus estafadores, ladrones y demás personajes corruptos a un pueblo ficticio de la Costa del Sol, o "Costa del Crimen", como la llaman en el tráiler. Intérpretes españoles como Úrsula Corberó, Tristán Ulloa, Rubén Ochandiano o Jordi Vilches participan en esta nueva entrega.

La película seguía a varios delincuentes de diferente calado tras la pista de un diamante robado con un estilo que mezclaba un montaje muy dinámico, con una buena selección musical y muchos personajes, la mayoría que rozaban la caricatura. Un estilo con el que Ritchie se dio a conocer en Lock & Stock y que la serie trata de respetar. La historia es nueva, pero la esencia permanece. "Se mantiene el sentido del humor, la coña. Es una serie muy gamberra, es muy poco ortodoxa", explica Ulloa.

El actor interpreta a un corrupto alcalde de la ficticia localidad del sur de España San Toledo. "Es como una redundancia, pero contra todo lo que pueda parecer, no me he inspirado en ningún alcalde", cuenta Ulloa, que explica que en los primeros guiones había una coincidencia extraña: su personaje se llamaba Javier Arenas [como el político del Partido Popular]. "Lo tuvimos que cambiar, no queríamos ningún referente con la realidad. Nos parecía más divertido jugar con un tipo vestido con unos trajes de la hostia, que parece que esté en Panamá, que puede ser un lunático que está en la Costa del Sol vestido de esa manera, un friki. Además, es un tipo muy educado, pero muy perverso".

Corberó, tras su éxito como la atracadora Tokio en La casa de papel, interpreta a la conductora y recadera de este alcalde. "Yo la llamo una driver profesional. Es una mujer que se encarga de hacer el trabajo sucio del alcalde, y eso le lleva algunos que otros inconvenientes", cuenta la actriz, cuyo personaje es un poco el de una mujer fatal. "El sentido del humor y esa cosa de no estar pendiente de lo que se puede hacer y lo que no en proyectos de este tipo donde hay drogas, armas, bandas criminales... hay algo ahí que hace que todo fluya. Y algo de reírse de uno mismo".

Si el filme, y la primera temporada de la serie, estaban rodados en Londres, esta segunda historia ha sido grabada en Málaga y sus alrededores, todo en decorados naturales, incluidos los interiores. La Costa del Sol que se ve pretende ser también una caricatura, como lo son sus londinenses protagonistas, sin ánimo de retratar nada de forma seria. "No se trata de hacer una postal de España. Se ha hecho lo que se ha querido, sin respetar si la realidad es así o no", apunta Ulloa. "Forma parte del humor de la serie también. A mí me da bastante ternura ver que de repente en Málaga te pongan un pulpo. Hay algo ahí que en vez de llevarlo al 'es que no se enteran', se dice, pues qué guay, que al pensar en españoles, piensan en un pulpo", añade Corberó.