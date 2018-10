La danza macabra de Gaspar Noé triunfa en Sitges

El viaje psicodélico y sangriento de Gaspar Noé, la lisérgica danza macabra del aún enfant terrible de cine francés, Clímax, se ha impuesto a una buena colección de arduas competidoras, entre ellas, el también lisérgico, pero en un sentido digresivo narrativo a lo David Foster Wallace, segundo disparo de David Robert Mitchell, Under the Silver Lake (que no se fue con las manos vacías a casa, sino con la mención especial de la crítica), en el palmarés de esta 51ª edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges.

Aunque coronada con la máxima distinción (y también con el Meliès de Oro), la cinta de Noé no se ha llevado ningún otro galardón. El jurado ha hecho una mención especial a la complicada relación entre la marquesa y el campesino de Lazzaro Felice, de la italiana Alice Rohrwacher, y ha otorgado el premio a mejor dirección al hijo de George P. Cosmatos (artífice de Rambo 2), Panos Cosmatos, por la vengativa y atmosférica y action gore Mandy, con el invitado estrella de esta edición, Nicolas Cage, al frente.

Por lo que se refiere al ámbito interpretativo, Hasan Majuni, el malogradísimo director de cine iraní que protagoniza Pig, que tiene que enfrentarse a un asesino de directores de cine iraníes y a la pérdida de su musa, se ha llevado el de Mejor Interpretación Masculina, y Andrea Riseborough, la Nancy de Nancy, el filme de Christina Choe sobre lo peligroso de jugar con fuego (y con una identidad múltiple) en Internet, el de la categoría femenina.

Por último, el genial Quentin Dupieux, maestro del absurdo francés, se hizo con el premio a mejor guion por la historia de un vecino que jamás debió encontrarse un cadáver ante la puerta de casa para no tener que sufrir el interrogatorio sin fin de un detective que, cuando fuma, desprende humo de todas partes: Au Poste!. El drama blackmirroriano de Upgrade, la cinta sobre un tipo en imparable evolución tecnológica, convenció al público hasta alzarse con el galardón a mejor cinta entre los asistentes al festival.