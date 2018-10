He trabajado muchas veces con Montserrat como director de orquesta. La primera vez, en Roma, en 1970, donde hicimos Agnese di Hohenstaufen, de Spontini, de la que tengo un bellísimo recuerdo. Pero nuestra primera gran colaboración fue, en 1973, en la grabación de Aida, de Verdi, en Londres, donde ella cantó una Aida que para mí sigue siendo la más grande interpretación todavía hoy de ese papel. Debo recordar un detalle. El aria “O cieli azzurri”, del tercer acto, con ese famoso Do sobreagudo al final, la grabó de una sola vez, de principio a fin, y sin cortes o repeticiones. Ese aria es un milagro de la grandeza del arte de Montserrat. Después hicimos juntos Cavalleria Rusticana, de Mascagni, I Puritani, de Bellini, y, sobre todo, una extraordinaria Norma, del mismo compositor, en la Ópera de Viena.

Montserrat ha sido no solamente una de las últimas grandes cantantes de la historia del canto, sino también una gran profesional. Conmigo siempre trabajó con una dedicación muy poco habitual hoy. He amado siempre su canto y su voz. Ahora mismo estoy en Chicago, donde dirigí anoche un concierto a la Sinfónica, pero me decían que en Italia todas las emisoras de radio estaban emitiendo hoy ese aria “O cieli azzurri” de Aida que grabamos juntos, y donde Montserrat entró en el estudio como una reina, como una gran reina española. Lo cantó de principio a fin y ascendió a ese Do sobreagudo como si fuera la estela de una estrella. Creo que si miramos hoy al firmamento, ese Do sería la estela de Montserrat en el cielo. Es un gran luto y dolor para mí. Una pérdida para el mundo de la ópera. Montserrat era una de las últimas divas en sentido siempre positivo y nunca negativo. Ella era verdaderamente divina. Afortunadamente quedan sus grabaciones como recuerdo de una gran mujer.

Riccardo Muti es director de orquesta