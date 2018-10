Tráiler de 'Manifest'. NBC

Jamás habrá una nueva Perdidos. Por mucho que lo repitan todos los que lo han intentado desde que aquella isla cambiara la televisión. Flashforward, The Crossing, The Event, Invasión, Surface, Threshold, The Nine, Invisibles, Containment, Extant, Alcatraz, Terra Nova... Ninguna pasó del primer año. Esta temporada se les une Manifest, sobre los pasajeros de un avión desaparecido que vuelven cinco años más tarde sin que para ellos haya pasado el tiempo. Es pronto para saber si funcionará tras su estreno, pero su piloto es suficiente para calificarla de otro Perdidos para dummies. Por mucho que Robert Zemeckis lo produzca.

El creador Damon Lindelof lo dejaba claro en el libro The revolution was televised, de Alan Sepinwall: "Las que nos siguieron tenían mucha mitología y controlarla es difícil. Perdidos fastidió sus oportunidades, no porque fuéramos increíbles sino porque para cuando llegaron, el espectador era cínico. Conocían la experiencia y no querían volver a salir con un chico que les decepcionaría. No es posible crear otro Perdidos. Fue alquimia televisiva. Todo estaba alineado. Era el momento idóneo". Era 2004. Las cadenas en abierto seguían fuertes, pero ya podían aprovechar la euforia del cable y el nacimiento de las redes para desarrollar la serialización y misterios complicados jamás vistos.

Pero anunciarse sin más valores propios que ser la nueva Perdidos es cortoplacista. Sin nada debajo, el éxito dura un tráiler. En Manifest no lo hay. Música dramática estridente, relaciones propias de un culebrón lacrimógeno (niño con cáncer, parejas rotas...) y superpoderes, mezclados en un cóctel trillado e incluso aburrido. La serie de NBC que emite HBO España tiene claro al menos, al contrario que las anteriores, que los personajes deben ponerse encima de la mitología (Perdidos siempre lo supo). Resultan, sin embargo, planos y mal interpretados.

Si estábamos hartos de los otros Perdidos, ahora hemos de prepararnos para los nuevos Juego de Tronos. Quizás El señor de los anillos de Amazon o The Witcher en Netflix. Otra estrategia destinada al fracaso. Porque el próximo gran fenómeno saldrá de un proyecto que nada tendrá que ver con sus predecesores. Los éxitos no se clonan. Solo cabe un genio en cada botella.