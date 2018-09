La colección Coca-Cola enciende la chispa en el Museo Lázaro Galdiano

Si hubiera que destacar a una artista del Museo Lázaro Galdiano, no hay duda: Sofonisba Anguissola, autora de un retrato de 1580 de una dama joven que posiblemente sea Eleonora de Medici. En el caso de las piezas de la Fundación Coca-Cola, no estaría tan claro, el número de creadoras entre los 250 artistas de las 384 piezas que conforman la colección es elevado. “No son la mitad, pero casi”, confirma la comisaria Lorena Martínez de Corral. Asegura que no es buscado, pero en los últimos 30 años las artistas abundan. Así en Descubriendo un diálogo en el tiempo se puede ver una fotografía de Helena Almeida (fallecida ayer), un textil de Teresa Lanceta, una serigrafía de Cristina Iglesias o una escultura de Ana Laura Aláez, entre otras.