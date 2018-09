La vicepresidenta y cuatro ministros aprueban un plan económico para ampliar el Prado

No se han concretado cifras, pero sí se ha querido poner de relieve la voluntad política y el compromiso del Gobierno con la ampliación del Museo del Prado a través de la ocupación y rehabilitación del cercano Salón de Reinos. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha presidido esta mañana en la Moncloa la Comisión Delegada de Cultura a la que han asistido cuatro ministros, y representantes de otros ocho ministerios. En la comisión se ha aprobado "el programa económico para la restauración y recuperación del Salón de Reinos", según indica la nota de prensa del Ministerio de Cultura. El titular del mismo, José Guirao, estaba presente junto a la vicepresidenta y las ministras de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá; de Hacienda, María Jesús Montero, y de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet.

No se ha propuesto la consignación del presupuesto plurianual que necesita el proyecto, según fuentes próximas a la comisión, pero sí se ha avanzado en la captación de fondos para acometer la reforma diseñada por los arquitectos Norman Foster y Carlos Rubio, y cuyo coste asciende a unos 40 millones de euros. La pasada semana, en la presentación de las actividades del bicentenario del Prado, el presidente del patronato del museo, José Pedro Pérez Llorca, señaló: “Nosotros dijimos que asumiríamos el coste del bicentenario a cambio de que ellos afrontaran las obras del Salón de Reinos (unos 40 millones). Ahora habrá que esperar”. Con ellos se refería al compromiso del anterior Gobierno del PP. En ese mismo acto, el ministro socialista de Cultura, José Guirao, explicó que no habrá aportación extraordinaria del Estado porque “en los presupuestos del anterior gobierno no se incluyó ninguna partida para ello”. El coste del bicentenario, cuyo programa que también ha sido analizado en la reunión de hoy, asciende a 12 millones de euros y será sufragado en un 80% con los recursos propios del museo y el resto con aportaciones privadas..

La Comisión Delegada de Cultura ha analizado el informe de la subcomisión para la elaboración del Estatuto del Artista, aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 6 de septiembre, documento desarrollado en el seno de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados en el último año con la participación de profesionales de las Administraciones públicas, agentes privados, asociaciones y organizaciones del sector. "Ahora, el grupo de trabajo interministerial entre los ministerios de Hacienda y Función Pública, Cultura y Deporte y Trabajo y Seguridad Social trabajarán en las recomendaciones y posibles modificaciones legales en materia de derechos, obligaciones y oportunidades, con vocación de traducirlas en cambios legislativos efectivos", apunta la nota.

Reunión en Moncloa con la vicepresidenta, Carmen Calvo.

La Comisión Delegada de Asuntos Culturales ha aprobado, a su vez, la constitución de una comisión técnica formada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y Cultura y Deporte para el estudio de una nueva Ley de Mecenazgo Cultural. "Es el primer paso para abordar, en coordinación con los diferentes ministerios implicados, la mejora de la base legal que regula el mecenazgo cultural y para avanzar de cara a lograr su forma definitiva. La comisión técnica se encargará de mejorar y ampliar la legislación en vigor ante un escenario económico en el que se hace más necesaria que nunca la implicación del sector privado en la financiación de la cultura", añade la nota.

ampliar foto Estrategia urbana e integración del Salón de Reinos en el campus Prado.

Por último, "se ha aprobado la formación de una comisión de trabajo entre Cultura y Deporte e Industria, Comercio y Turismo para la modernización y promoción de las industrias culturales. Esta comisión técnica de trabajo persigue la profesionalización y modernización del sector, a través, por ejemplo, de la incorporación plena de las nuevas tecnologías, la sostenibilidad de sus servicios y productos, la formación sus gestores; a la vez que impulsa una mayor sensibilización respecto del valor de la cultura que permita la creación de nuevos públicos y modelos de negocio", concluye.

La nutrida representación política en la ruenión manifiesta el propósito de respaldar la línea política en materia cultural del Ministerio dirigido por José Guirao.