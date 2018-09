La gran apuesta de Ecuador para llegar por primera vez a los Óscar

Nadie creyó nunca que Ecuador pudiera clasificar a un Mundial de Fútbol. Pero un año, hace 16, el entrenador colombiano Hernán Darío Gómez consiguió colocar a la selección tricolor en su primer campeonato mundial. Aquel hito se ha repetido, desde entonces, en dos ocasiones, llegando incluso a octavos. El director de cine Jamaicanoproblem pretende hacer lo mismo con los Óscars de 2019. Lleva 10 años pergeñando una película que pueda llevar a Ecuador hasta la alfombra roja del Teatro Dolby donde se celebra cada año la gran ceremonia del cine.

“Desde su concepción inicial, este proyecto fue pensado para ir a los Óscars. Ecuador nunca ha tenido una nominación, así que fui moldeando la película con ese fin”, confiesa el cineasta, que prefiere ser citado exclusivamente por su identidad artística y no por el nombre que le dieron sus padres. Los dos primeros pasos ya están dados: ‘A son of a man’ es una realidad tras una década de trabajo y una vida entera de gestación y, además, la Academia de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador considera que es la mejor opción para representar al país.

Eso no significa que ya esté nominada. De momento, es la producción que Ecuador ha elegido para postular en la categoría de Mejor película de habla no inglesa, pero falta que los miembros de la Academia de Hollywood la incluyan entre las cinco finalistas que irán a la nominación. Para eso, Jamaicanoproblem dio forma a su proyecto teniendo en cuenta los ingredientes que hacen falta para llegar a la ‘final del mundial’ de cine. “Es una película hecha por nosotros, pero con miras al exterior. Tiene un mensaje universal, un punto de vista que puede hacer que cualquier persona se sienta identificada y tiene además un componente cultural y uno político”.

Sin ser una película conservacionista, “es un poema” a la naturaleza de Ecuador, con una escenografía natural “que quita el aliento” y que remueve la conciencia para preservar los recursos naturales. La historia, precisa su director, es la de una familia con varias generaciones de exploradores que buscan el tesoro de Atahualpa en los Andes ecuatorianos. Pero no tiene guion ni actores. Es una historial real en la que el director está personalmente implicado. Eso es, precisamente, lo que más destaca Jamaicanoproblem. “Es un nuevo género. No es ficción y no es un documental. Es ‘reality cinema’, algo que elige la estética y la narrativa del cine de ficción, pero lo representa con las reglas gravitacionales de la realidad durante 10 años de rodaje”.

Su planteamiento ha cosechado tanta sorpresa como recelo. La Academia de cine ecuatoriana quiere que ‘A son of man’ represente al país en los Óscars, pero nadie apoyó el proyecto cuando era un embrión. “No tuvimos ninguna ayuda. Todos decían que era imposible. Que todo estaba creado en el cine y que yo era demasiado vanidoso. Pero hacía falta tener una convicción absoluta sobre lo que haces para poder convencer a los demás”, alega el cineasta, que dedicó todo lo que tiene a convertir su idea en una realidad audiovisual. “He puesto en esto todo los fondos familiares. He vendido un departamento, coches… Es un sacrificio muy grande que no voy a recuperar nunca, pero es más importante el orgullo que queremos transmitir”, asegura. Pero aún hoy, cuando se trata de lo económico, no ha conseguido levantar fondos para el sprint final.

Jaimaicanoproblem se ha quedado sin recursos para la campaña de promoción en Los Ángeles, pese a que el cineasta es consciente de que los necesita para que los jueces del cine vean su película. Y para que vaya de boca en boca, a sabiendas de que los 7.000 miembros de la Academia tienen tantas candidatas que analizar que no llegan a ver todas las propuestas. “El país no se quiere implicar, aunque el premio sería para Ecuador. No hemos recibido apoyo del Gobierno y ahora estamos buscándolo en el sector privado. Si no llegamos a los Óscars no será porque no cumplimos las expectativas, sino por la falta de interés del país, de las instituciones públicas”, reprocha, puntualizando que ni el ministerio de Comercio Exterior, ni el de Cultura, ni el de Turismo ni la Presidencia les han tomado en cuenta. Se compara, con frustración, frente al apoyo que garantizó Chile a ‘Una mujer fantástica’, la ganadora de lengua extranjera de 2018.

Lo que sí ha conseguido ‘A son of man’ es la colaboración de un equipo que ya ha saboreado la sensación de ganar la famosa estatuilla. Además de la productora alemana Lily van Ghemen, el proyecto cuenta con Guillaume Rocheron, Guillermo Navarro, Benjamín Echazarreta, Gustavo Santaolalla y Robert Blalack, que atesoran en sus historiales éxitos oscarizados como ‘Una aventura extraordinaria’ o ‘La vida de Pi’, ‘El laberinto del fauno’, ‘Babel’, ‘Secreto de una montaña’ y la misma ‘Una mujer fantástica’. El estreno en Ecuador está previsto para finales de año en cines comerciales, pero, a nivel internacional, Estados Unidos y Europa tendrán que esperar a después de los Óscars.