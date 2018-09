‘Campeones’, la película que representará a España en la carrera a los Oscar

Fotograma de 'Campeones'.

Campeones, de Javier Fesser, es la candidata española a los próximos premios Oscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa. La lectura del largometraje elegido por los miembros de la Academia de las Ciencias y de las Artes Cinematográficas de España la ha realizado esta mañana el actor Daniel Grao en la sede de la institución. Los académicos han elegido esta película entre un trío que completaban Todos los saben, de Asghar Farhadi, y Handia, de Aitor Arregi y Jon Garaño.

Campeones se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la temporada. Y por sorpresa, porque es una película no surgida de televisiones privadas, con un único nombre conocido en el reparto, Javier Gutiérrez, y con una temática a priori compleja. Gutiérrez encarna a Marco Montes, segundo entrenador de un club de baloncesto de élite que es condenado, tras un accidente de tráfico en el que conducía borracho, a desempeñar trabajos sociales. Y ese trabajo será dirigir a un equipo formado por jugadores con discapacidad intelectual. “Soy optimista por naturaleza, pero desde el principio además tuve fe ciega en la capacidad de los personajes en conectar con el público”, contaba Fesser en su estreno. Acertó: Fesser sabe cómo enganchar al público y aquí ha vuelto a demostrarlo: ya la han visto, desde su estreno el 6 de abril, más de tres millones de espectadores y ha recaudado 18,5 millones de euros, triplicando las ganancias de la siguiente película que le sigue en el listado de filmes españoles más taquilleros en 2018. Ha estado 20 semanas en el top20.

En la Academia, tras el anuncio, Javier Fesser y el productor Luis Manso han celebrado la elección. "Vamos a hacer todo lo que podamos y más", contaba el cineasta sobre la carrera. "Es una responsabilidad nueva. Luis y yo llevamos tiempo haciendo cine y los académicos nos han elegido. Esperamos estar a la altura". ¿Cómo se encara esta carrera hasta el 24 de febrero? "Los Pendelton [la productora de Fesser y Manso] hemos llegado hasta aquí sin ningún lobby de por medio. Ahora es la película la que tiene que hacer su trabajo: no conocemos otra estrategia posible. Me gusta que este recorrido haya ido así. Luis y yo tenemos la sensación de que recogemos los frutos de un largo trabajo. Estamos felices de haber llegado tan lejos en taquilla".

Sobre las posibilidades de alcanzar el Oscar, o al menos entrar en la candidatura final, Fesser estuvo guasón: "Soñar es gratis es una de las enseñanzas de la película. Para los chavales de mi equipo ya hace dos meses que ganamos el Oscar. Nosotros nos apuntamos a esa filosofía: luego ya llegará la realidad". Cuando entro en el trío finalista Fesser aseguró que si finalmente Campeones es la elegida se llevará a "toda la tropa de promoción a Los Ángeles". Hoy ha confesado que en ese momento se creció. "Aunque dicho esto, seguro que alguno ya está en la T4 de Barajas". Y Manso remató: "Será imposible pararlos".

En el próximo Festival de San Sebastián el equipo presentará un documental, Ni diferentes ni distintos: campeones, sobre la vida privada de los protagonistas de Campeones, "y por eso no es un making of del filme, sino algo distinto". Fesser ya fue candidato al Oscar en 2007, con el cortometraje de ficción Binta y la gran idea, así que sabe lo "largo y complicado" de la carrera a los premios de Hollywood. "Desde su inicio ha ido todo muy bien. Nunca nos planteamos cómo sería acogida la película", reflexionaba su director, "pero desde el primer momento confiamos en la capacidad enorme de la película por emocionar al público. Estamos acostumbrados a ver en pantalla gente normal a la que le pasan cosas extraordinarias, y aquí mostramos gente extraordinaria a la que le pasan cosas normales. Esa es la sorpresa. Y estamos felices de haber podido trasladar esa autenticidad".

Hacia tiempo que a los Oscar la Academia de Cine española no enviaba un filme taquillero. Sobre ello también habló Fesser: "Hay muchas cosas de Campeones que suenan a romper barreras, como que coincidan la taquilla y los académicos. O que hagamos cine de calidad que enganche, o hacer cine que te hace feliz y que cambiará al espectador si se deja. Con esta elección la Academia se acerca al público. Yo creo que es buenísimo para todos". El cineasta siempre rehúye hablar de mensajes, pero apunta: "El cine tiene una capacidad infinita de comunicar y creo que debe usarse para hacer el mundo mejor. Campeones habla de la inclusión de un colectivo. La solidaridad no es una obligación; a mí me parece necesaria para mejorar nuestro mundo. Ellos nos aportan sinceridad, amor, transparencia, algo que solemos buscar por caminos más retorcidos".

La 91ª ceremonia de los premios más famosos del cine se celebrará el 24 de febrero de 2019, y a lectura previa de candidatos se realizará el 23 de enero, aunque la candidatura a mejor película de habla no inglesa suele tener al menos otra criba previa.

Ya se conocen algunas de las rivales en esta competición. Y entre las más fuertes están la polaca Cold War, de Pawel Pawlikowski (que ya ganó el Oscar con Ida); la colombiana Pájaros de verano, de Ciro Guerra (que ya fue candidato por El abrazo de la serpiente) y Cristina Gallego; la noruega El viaje de Nisha; el documental austriaco The Waldheim Waltz, de Ruth Beckermann; la venezolana La familia; la japonesa Un asunto de familia, de Hirokazu Kore-eda, última Palma, de oro; la belga Girl, que ganó la sección Una Cierta Mirada en Cannes; la alemana Obra sin autor, de Florian Henckel von Donnersmarck (que también sabe lo que es ganar el Oscar con La vida de los otros); la turca El peral silvestre, de Nuri Bilge Ceylan; la ucraniana Donbass, de Sergei Loznitsa; la británica I Am Not a Witch (Bafta al mejor estreno); el sobrecogedor documental palestino Ghost Hunting, de Raed Andoni, o la sueca Border.