Chile quiere de vuelta el moái de Isla de Pascua que exhibe el Museo Británico

El Gobierno chileno ha respaldado al pueblo que habita la Isla de Pascua que nuevamente intenta que el Museo Británico devuelva un moái que exhibe desde 1869. Se trata de una pieza excepcional: a diferencia de la mayoría de las cerca de 900 estatuas que permanecen en Rapa Nui, a unos a 3.500 kilómetros de distancia del continente americano en medio del océano Pacífico, la figura Hoa Hakananai'a’a no está hecha de toba volcánica, sino de basalto. Elegante, de 2,4 metros, tiene tallados símbolos asociados al culto de Tangata Manu, el hombre pájaro. “De los 13 moáis que están identificados fuera de la isla, es el de mayor importancia”, explica Felipe Ward, ministro de Bienes Nacionales. “Fue sustraído en circunstancias cuestionables por los navegantes europeos”.

El pasado 24 de julio, el presidente del Consejo de Ancianos de Rapa Nui, Carlos Edmunds, junto a cuatro miembros electos de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, entregaron una carta al ministro. “Como representantes del pueblo rapanui, venimos a solicitar sus buenos oficios para que el Gobierno de Chile inicie gestiones con Reino Unido con el objeto de recuperar nuestro moái y devolverlo a su tierra”, señala el escrito. Para los representantes de los isleños, la repatriación sería un “símbolo importante para cerrar el triste capítulo del atropello” a sus derechos por navegantes europeos que asolaron la isla en el siglo XIX y describen el moái como “una pieza única”.

La figura en disputa permaneció en la Isla de Pascua o Rapa Nui hasta 1868, cuando la fragata Topaze de la Marina Real Británica recaló en el territorio, a cargo del comandante Richard Powell. La tripulación inglesa sacó el moái el 4 de noviembre de ese año desde la aldea ceremonial de Orongo para llevarlo a Europa y regalárselo a la reina Victoria. Desde el año siguiente hasta la actualidad se exhibe en el Museo Británico de Londres.

En el pasado se habían realizado gestiones para que el moái regresara a la Isla de Pascua –que pasó a ser parte de Chile en 1888–, pero las negociaciones no fructificaron, pese a que Rapa Nui fue reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. “En varias ocasiones se ha pedido el retorno del moái, aunque no de manera formal. Las autoridades del museo, sin embargo, siempre respondían que el moái está mejor en Londres que en cualquier otro lado. Que en Rapa Nui no estaban dadas las condiciones de conservación del patrimonio, porque había muchos moáis en el suelo, algunos con deterioro y que la comunidad no estaba organizada para protegerlos. Pero el contexto cambió en diciembre pasado”, explica Ward. La comunidad indígena Ma’u Henua se hizo cargo de la administración del parque donde se encuentra un alto porcentaje de los moáis y se comenzó a desarrollar un plan de restauración con apoyo gubernamental. “Por lo tanto, la isla puede hacerse cargo. Es un museo al aire libre y el moái que hoy día está en Londres podría, sin lugar a dudas, estar mejor en Rapa Nui”.

Ward indica que la próxima semana entregará la carta de los isleños a la Cancillería chilena, que elegirá el camino a seguir con sus interlocutores en Londres. “Es perfectamente posible pensar que nos pueda ir bien. Perú lo ha hecho con peticiones de devolución de piezas a distintos museos en el mundo y queremos seguir su ejemplo”, señala el ministro de Bienes Nacionales chileno.