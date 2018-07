‘First Man’, el filme de Damien Chazelle sobre Neil Armstrong, inaugurará el festival de Venecia

En el festival de Venecia, hace dos años, el director Damien Chazelle enamoró al mundo del cine con La La Land. El musical inauguró La Mostra en 2016, entre aplausos, y empezó una carrera que le llevó a ganar seis oscars además de lanzar definitivamente la trayectoria de su creador: Chazelle fue el más joven de la historia en obtener la estatuilla a la mejor dirección, con apenas 32 años. Ahora cineasta y festival reeditan la fórmula que tantas alegrías proporcionó a ambos, con la esperanza de lograr un resultado idéntico o mejor: First Man, la nueva película de Chazelle, centrada en la vida de Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, inaugurará la 75ª edición de La Mostra, el próximo 29 de agosto. El certamen continuará hasta el 8 de septiembre.

Chazelle vuelve a juntarse también con Ryan Gosling, quien protagonizará First Man. La película, según un comunicado difundido por el festival de Venecia, es un "relato profundo, narrado en primera persona, que explora los sacrificios y los costes, para Armstrong y para EE UU, de una de las misiones más peligrosas de la historia". La obra se centra sobre todo en la figura del astronauta entre 1961 y 1969, justo el año en que al fin pisó la Luna.

Gosling, en un fotograma de 'First Man'.

Por primera vez en sus filmes, Chazelle no se encarga del guion. First Man, que adapta el libro homónimo de James R. Hansen, ha sido escrito por Josh Singer, ganador del Oscar al mejor guion original en 2016 por Spotlight, que realizó junto con Tom McCarthy. También es la primera vez, al menos a priori, en que la música no tendrá un rol central en una película de Chazelle. Aunque el cineasta volverá a su otra gran pasión con el siguiente proyecto: The Eddy. Su debut al frente de una serie televisiva, producida por Netflix, se centrará en el intento de un club de jazz de sobrevivir en el corazón de París. El anuncio del acuerdo entre Chazelle y el coloso del streaming llegó hace un año, cómo no, durante el festival de Venecia.

“Es un honor la invitación de Venecia y me entusiasma volver. Es especialmente emocionante que esta noticia se anuncie tan cerca del aniversario del aterrizaje sobre la Luna. No veo la hora de llevar la película a La Mostra", asegura Chazelle en el mismo documento. Y Alberto Barbera, director del festival, agrega: "Es un privilegio auténtico acoger el estreno mundial del nuevo, esperadísimo filme de Chazelle. Un trabajo personal, fascinante y original, que sorprende agradablemente respecto a los otros largos épicos de nuestros tiempos, lo que confirma el talento de uno de los directores más importantes del cine actual de EE UU".