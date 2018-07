Fui a la cita por cortesía, con la decisión tomada en firme: de ninguna manera me iba a embarcar en aquella aventura que solo tenía inconvenientes para mí. Entonces se abrió la puerta y conocí a Yvonne.

Me había llamado para que la acompañara en la presidencia de la Academia, y en apenas media hora tiró por tierra las mil razones que yo tenía para decir que no. Salí de su despacho como vicepresidente. Así era Yvonne: pura pasión, pura bondad, pura entrega y generosidad. Puro talento. Su mirada, su sonrisa, su humor brutal y dulce, y su concepto sobre el bien común te desarmaban. Me remató con una frase en español y otra en inglés: "Tenemos que hacerlo, Mariano. It's our duty".

Para mí, Yvonne era la representación de los cientos, miles de compañeros que forman el colectivo, la familia del cine. La cara visible del artista y del trabajador anónimo y silencioso. Gracias a Yvonne llegué a este lugar que tanta gente miraba con escepticismo. Y encontré un lugar lleno de proyectos, de vitalidad, de creación, de amigos y de luz.

Gracias a esta inglesa gamberra y entrañable descubrí que por encima de cada uno de nosotros está el Cine, la comunidad, lo colectivo. Que por encima de nosotros está "our duty".

Mariano Barroso es el actual presidente de la Academia y vicepresidente primero cuando Yvonne Blake lideraba la institución.