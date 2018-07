Muere Tab Hunter, icono del Hollywood de los cincuenta

El actor estadounidense Tab Hunter, icono del Hollywood de los años cincuenta, ha muerto este domingo, tres días antes de cumplir 87 años. Así lo ha anunciado su círculo cercano en la página oficial del actor en Facebook. No se conoce el lugar ni la causa de la muerte del intérprete.

"Noticia triste: Tab murió anoche, tres días antes de cumplir 87 años. Por favor, honren su memoria con una oración en su nombre. A él le habría gustado", señala la publicación de la página oficial de Facebook del actor, que acompaña el mensaje con dos fotos del intérprete.

Tab Hunter saltó a la fama por su actuación en películas como Colinas ardientes (1956), Malditos yanquis (1958), Pistolas hostiles (1967) o No importa morir (1969). Además de actor, Hunter destacó también como cantante del grupo Young Love, llegando a encabezar la conocida de lista de popularidad de sencillos de Estados Unidos Billboard Hot 100.

En su autobiografía publicada en 2005 y que fue un éxito de ventas, Tab Hunter Confidential: The Making of a Movie Star, el actor confirmó que era homosexual. Cuando saltó a la fama, a mediados de siglo, su posible homosexualidad se situó en el centro del debate, en una época en la que este era un tema tabú en la sociedad estadounidense. Su autobiografía pasó a la gran pantalla con el documental de Netflix Tab Hunter Confidential, en el que el actor reflexionaba sobre su carrera y hablaba sobre las implicaciones que tuvo para él no salir del armario hasta avanzada edad.