Esos hombres que se creen Dios

Otra exposición en los Encuentros de Arlés explora la importancia de mitos y creencias en la sociedad contemporánea: Medianoche en la encrucijada, la nueva serie de la fotógrafa Cristina de Middel, en este caso en tándem con el brasileño Bruno Morais. Se trata de un viaje al universo de Èsù, la fuerza que gobierna todos los movimientos de la vida en la cultura vudú, que toma distintos aspectos en función del punto geográfico. Los autores recorren Benín, Cuba, Brasil y Haití representando visualmente las raíces de la espiritualidad de la diáspora africana. Como en Los afronautas, la serie que reveló a la fotógrafa alicantina, la dimensión de ficción es pronunciada. “Pero en este caso no me la inventó yo, sino que ya estaba escrita”, señala. “Pese a todo, no es un trabajo documental ni antropológico. Surge como una voluntad de preservar esa tradición frente a la acción de las religiones evangelistas, que están arrasando con el patrimonio intangible de esas culturas en África y América”, advierte la fotógrafa.

Una vez más, De Middel se aleja de los códigos del fotoperiodismo tradicional para usar otros lenguajes de la imagen. “Estamos en una época de oscurantismo, donde lo emocional prima sobre lo racional. Todo el mundo juega con nuestras emociones, del político a quien te intenta vender un yogur”, afirma la fotógrafa. “El labor de los artistas es contrarrestar eso. Pero ya no podemos hacerlo a partir de lo estrictamente documental, porque ya no es tan eficaz como hace 40 años. Hay que adaptar nuestro lenguaje a lo místico. La lógica cartesiana sirve, en este momento, de muy poco. La fotografía se está renovando en la misma dirección. ¿Es una casualidad? No lo creo”, concluye.