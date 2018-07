Muere Claude Lanzmann, director de ‘Shoah’

Claude Lanzmann ha muerto este jueves en París, a los 92 años, según ha informado una portavoz de la editorial Gallimard a AFP. El director es sobre todo conocido por Shoah, un documental de casi diez horas sobre los supervivientes del Holocausto, un trabajo colosal al que dedicó doce años de su vida. En 2013, recibió el Oso de Oro honorífico a su carrera en la Berlinale.

Lanzmann, nacido en Bois-Colombres en 1925, hijo de emigrantes judíos de la Europa del Este e militante de las Juventudes Comunistas, fue miembro de la resistencia en la Francia ocupada por los nazis. Tras estudiar Literatura y Filosofía, se dedicó primero al periodismo, y posteriormente al cine. Amigo íntimo de Jean-Paul Sartre y de Simone de Beauvoir, dirigió la revista, Tiempos Modernos, fundada por la pareja de filósofos en 1945, tras la muerte de Beauvoir en 1986. Fue un infatigable defensor de la causa israelí.

El director presentó el pasado mayo en Cannes la película, Napalm, que narra una historia de juventud que ya abordó a lo largo de una veintena de páginas en su novelesca autobiografía, La liebre de la Patagonia (Seix Barral): la historia de amor inconclusa que vivió en los cincuenta con una enfermera norcoreana. Entrevistado durante el festival por este periódico, Lanzmann, cuyo hijo falleció el pasado enero a los 23 años, aseguró estar convencido de que “la vida gana siempre”.

"La muerte no es una cuestión de rutina, no estoy para la muerte, siempre creo en la vida, amo la vida locamente, aunque a menudo no sea divertida" confió a un periodista de AFP.

Su última obra, Les quatre soeurs (Cuatro hermanas), compuesta por cuatro entrevistas que realizó mientras preparaba Shoah se estrenó ayer en Francia.