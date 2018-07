Mercury Steam acusa al jurado de los Goya del videojuego de “falta de ética”

Durante la gala de entrega de los Goya del videojuego, entregados el pasado jueves 29 de junio por el Gamelab en colaboración con la Academia Española de las Artes y las Ciencias Interactivas, hubo una ausencia llamativa. La de Mercury Steam, el estudio español más reputado mundialmente por asumir el desarrollo de dos de las sagas más famosas del videojuego, Castlevania y Metroid.

Este 2018, Mercury Steam optaba con dos títulos —el título de elaboración propia Raiders of the broken planet y el remake para Nintendo Metroid. Samus returns— a las diversas categorías de los Goya del videojuego. Ganó dos, con Metroid. Samus returns: Mejor Diseño y Mejor Juego de Consola. Pero no subió a recoger ninguno de los premios, que fueron recibidos por un representante de prensa de Nintendo España, Víctor Junquera. Junquera indicó al recoger los premios que: "A los miembros de Mercury Steam no les había sido posible recoger el premio". No era así. Más de uno estaba sentado en las butacas, como reseñó 1UP, también presente en la gala.

Este lunes, Mercury Steam se ha puesto en contacto con EL PAÍS para explicar la razón de no subir a recibir el premio. Es más, ha explicado también por qué la única nominación que recibió Raiders of the broken planet, Mejor Audio, fue rechazada por el estudio; nominación que sigue listada en la página oficial de los premios. Según esta compañía, el jurado ha demostrado una "falta de ética inaceptable". Este periódico ha contactado con el Gamelab y su jurado, que no han querido hacer ningún tipo de comentario sobre la acusación de Mercury Steam más allá de "los resultados de los premios son los que son".

Gamelab sí ha querido aclarar cómo se ha configurado el jurado de los premios. Han sido 11 miembros —representantes tanto de la prensa como de la industria— de los que no se ha desvelado su nombre para evitar cualquier presión o injerencia externa durante el proceso de votación. Para la votación se ha utilizado la plataforma digital Judgify donde cada miembro del jurado tenía disponibles los códigos de los juegos presentados y subía su voto anónimamente. Luego el recuento ha sido meramente aritmético, de suma de puntuaciones entre todos los juegos presentados a los premios.

Ganadores de los IX Premios Nacionales al videojuego español MEJOR JUEGO DEL AÑO · Bring You Home, de Alike Studio · MEJOR DISEÑO DE JUEGO · Metroid: Samus Returns, de MercurySteam MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA · Bring You Home, de Alike Studio MEJOR AUDIO · The Red Strings Club, de Deconstructeam MEJOR NARRATIVA · The Red Strings Club, de Deconstructeam MEJOR IDEA ORIGINAL · Stay, de Appnormals Team MEJOR JUEGO DE MÓVIL · Bring You Home, de Alike Studio MEJOR JUEGO DE PC · The Red Strings Club, de Deconstructeam MEJOR JUEGO DE CONSOLA · Metroid: Samus Returns, de MercurySteam MEJOR JUEGO DEBUT ·Monster Prom, de Beautiful Glitch MEJOR JUEGO UNIVERSITARIO · Jera, de Digipen MEJOR JUEGO EN DESARROLLO · Blasphemous de The Game Kitchen PREMIO DE LA PRENSA ·The Red Strings Club, de Deconstructeam PREMIO DEL PÚBLICO ·Monster Prom, de Beautiful Glitch MEJOR JUEGO CATALÁN DEL AÑO ·Bring You Home, de Alike Studio

La razón por la que se renunció solo a la nominación de Raiders of the broken planet y no a las de Metroid obede a la idiosincrasia de esta compañía, que tanto publica videojuegos sobre los que tiene la completa propiedad intelectual como que realiza trabajo para grandes compañías como Konami o Nintendo que son las propietarias de los juegos.

Mercury Steam argumenta su acusación en unas pruebas que ha presentado a EL PAÍS. La compañía proveyó de 15 códigos a los miembros del jurado para la evaluación de Raiders of the broken planet. Solo se descargaron dos. La compañía se puso en contacto con el Gamelab para hacerle partícipe de la situación, pero el número de juegos descargados siguieron siendo dos. "Pueden argumentar que ya los tenían. Pero, sinceramente, no nos lo creemos. Creemos que sencillamente han apartado a nuestro juego de los premios, por las razones que sean y que no se han dignado ni a jugarlo", comentaba a EL PAÍS uno de los máximos responsables de Mercury Steam. Este periódico ha recibido las imágenes con la fecha codificada de los 15 códigos y ha comprobado que efectivamente solo dos habían sido activados.

1UP ha preguntado a la compañía si se presentarán al futuro a estos premios, considerados los Goya del videojuego. La respuesta ha sido, y esto solo se aplica a los juegos que sean propiedad exclusiva de Mercury Steam, que la decisión se estudiará en el futuro porque este no es aún "el momento para tomar esa decisión".

La gala 2018 de los Premios Gamelab, en la que se cumplió una década desde la primera entrega de las Pulgas a los mejores videojuegos españoles del año, destacó por el dominio abrumador de los nuevos talentos indies. The red strings club (Deconstructeam, 2018) y Bring you home (Alike Studio, 2018) con cuatro premios cada uno, fueron los grandes triunfadores de la noche.