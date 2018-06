Joshua Tillman firmó una de las canciones más intelectualmente estimulantes del año pasado. Pure comedy, que daba título a su cuarto álbum, destripa el pecado original de cualquier religión que explote temores existenciales para imponer dogmas, misoginia e intolerancia. El propio Tillman padeció esa lacra al ser educado en el seno de una familia fundamentalista convencida de que el fin del mundo era inminente y la más nimia fantasía sexual te condenaba al fuego eterno. Aquel álbum suntuoso y penetrante entronizaba a un músico que había debutado en 2004 apadrinado por Damien Jurado y más tarde fue baterista de Fleet Foxes, hoy un adorado y lúcido cronista de los males de su generación por la vulnerabilidad con que exhibe una pesarosa conciencia de sí mismo, que transforma en comentario social y complicidad emocional.

FATHER JOHN MISTY God’s favorite customer Bella Union-PIAS Calificación: 7

Es un evangelio hipster el del Padre Juan, conecta visceralmente con un oyente anestesiado por el orbe virtual, esa enfermedad que incrementa vanidades y aislamientos. Ya desde el primer tema, Hangout at the gallows, se interesa por nuestras querencias en política, religión, drogas y razones para seguir viviendo. En la socarrona Mr. Tillman se sitúa ante el espejo como el artista enajenado que es amonestado con diplomacia por la gerencia de un hotel, y en la estremecedora The songwriter le pregunta al callado oyente cómo sonaría este si pudiesen intercambiar sus roles. Agorafóbico en The palace, anhela conectar con un mundo exterior que avista desde un diagnosticado desequilibrio mental, automedicándose con microdosis de LSD, otra moda del nuevo puritanismo. Su conclusión es que nos refugiamos en una asumida ignorancia para sobrevivir, admitiendo que "solo somos gente y no hay nada que podamos hacer". ¿Clarividencia o derrotismo?

God’s favorite customer es otro álbum de Father John Misty envuelto en deleitoso y paradójico neoclasicismo, que produce su amigo Jonathan Wilson, experto en un género ampuloso y lírico. La obra de alguien al filo de los cuarenta con reflexiones que a todos atañen, expresándolas en un estilo anticuado, quizás intemporal. ¿Puede el reblandecido y autoconsciente sonido del rock a principios de los setenta explicarnos el presente? Él así parece creerlo y se enrola en una tradición —que va de Elton John y Harry Nilsson a Jeff Tweedy o Elliott Smith— en principio superada pero todavía vigente. Dejarse mecer por las sublimes tonadas que enhebran Please don’t die o Disappointing diamonds are the rarest of them all es abandonarse al humano melodrama fabulado por este nihilista tierno, alguien cuya principal virtud es hacer pasar lo grave por irónico y viceversa. Solo así tragaremos la amarga píldora de nuestras tristes limitaciones al amar o ser amados, insinúa.

Pese a haber compartido canciones con Beyoncé y Lady Gaga, Tillman ve en el pop prefabricado actual la más abyecta manipulación, en la presunta humanidad de las redes sociales una grotesca falsificación. Bueno es comprobar que sigue a las puertas de la verdad última: que nada en este absurdo mundo tiene sentido y solo asimilándolo podremos seguir adelante siendo quien somos. Ego te absolvo.