“Ser ‘mainstream’ me suda el carajo”

"Me mola tu rollo", le dijo el dueño de El Juglar, en Lavapiés a El Kanka, Juan Gómez en aquella época. La entonces novia del desconocido cantautor nacido en Málaga en 1983 había recorrido Madrid repartiendo su maqueta. Este local madrileño fue el primero que le llamó hace más de diez años. El músico se presentó en el bar y Mariano, el propietario, le esperaba con un litro de cerveza y una bolsa de patatas Lays al punto de sal. Ensayaron y a tocar.

Desde entonces hasta ahora, a punto de tocar de nuevo en La Riviera (sábado 26, entradas agotadas), han pasado muchas cosas: cuatro discos con sus respectivas giras, locales pequeños, medianos y grandes, macrofestivales y sí, también Operación Triunfo. "Mucha gente piensa que antes de que Amaia (la ganadora del concurso) tocara mis canciones no me conocía nadie y que esto ha sido un boom, pero ha sido todo progresivo. Estuve un año actuando en salas pequeñas como Búho real, me costó un mundo la primera vez que agoté la Joy Eslava (mil asistentes) y ahora voy a volver a llenar La Riviera (2.000 asistentes). Lo más grande fue el Viñarock con 30 y 40.000 personas". El Kanka define su carrera como un "proyecto artesanal" que le ha llevado a dar 80 conciertos al año y a actuar también en Latinoamérica. Un recorrido en el que continúa trabajando con el mismo equipo con el que empezó, su compañera en el proyecto María Pellicer, sus músicos Alvarito y El Manin, la diseñadora Peck...

En marzo lanzó El arte de saltar, un disco que contiene sus dos últimos años vitales. Un periodo que comprende dos mudanzas, una de Madrid a Málaga para estar con su familia que cuenta en Tienes que saltar (Soplan nuevos vientos / Cambio de canal / Hablo en otro acento / Y no suena mal) y otra de Málaga a Barcelona por amor a Nerea, que se refleja en Quién me mandaba a mí (Yo estaba tranquilo viviendo mi vida aburrida, normal y feliz / Y ahora no hago más que tropezarme con estas ganitas de ti).

Cómo pedir a Jorge Drexler un dúo en verso La carrera de El Kanka también se cuenta por sueños cumplidos y el último ha sido grabar un tema con su ídolo Jorge Drexler. La historia de cómo lo consiguió es curiosa. Todo comienza con un grupo de Whatsapp en el que varios amigos hacen décimas (diez versos octosílabos). Forman parte de él, escritores y cantautores como el cubano Alexis Pimienta, Fernando Lobo, Javier Ruibal, Rozalén y Paco Cifuentes, entre otros. Un día Alexis Pimienta abandona el grupo y añade un sustituto: Jorge Drexler. "Cuando compuse Por tu olor vi que tenía mucha inspiración de Drexler así que quise pedirle que la cantáramos juntos. Le envíe un mensaje de Whatsapp pidiendole el dúo con una décima y funcionó", cuenta El Kanka.

El Kanka no se mira al ombligo, sino que es de esos artistas a los que les gusta cantar lo que pasa a su alrededor. En el festival Viñarock, alguien se le acercó y le dio una sudadera de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y le contó que pararon un desalojo a ritmo de A desobedecer. Entonces compuso Triste trofeo (Yo me vuelvo ateo / Dinero ya no te rezo). Tampoco escapa de sus composiciones las continúas polémicas que agitan cada día las redes sociales y que relata en Demasiada pasión. "Ahora mismo existe demasiada facilidad para ofenderse. Veo muy guay que haya una sensibilidad creciente, pero no que por un matiz de un comentario totalmente blanco salten tres o cuatro colectivos que se indignan".

Entradas agotadas, apariciones en televisión, giras cada vez con más fechas, promoción intensa... ¿Tiene El Kanka miedo de convertirse en un artista mainstream? No: "Ser mainstream me suda el carajo. Ya tengo 35 años y está bastante claro que yo hago mi rollo. ¿Extremoduro es mainstream? Yo lo que creo es que El Robe (cantante del grupo y con carrera en solitario) hace lo que quiere y que ha conectado con un huevo de peña hasta niveles insospechados. Lo que me tendría que dar miedo es no hacer lo que quiero y eso no se me pasa por la cabeza".

El músico ha compuesto ya canciones para Mara Barros y Pastora Vega. Ha entregado ya dos canciones a Amaia, su gran fan de OT, una de ellas titulada Natural. "Es algo que me gustaría hacer en el futuro, escribir para otras personas, ser capaz de componer desde mis vivencias para que cante otro". El Kanka tiene arte para saltar y regalar.