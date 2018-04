Una campaña ‘online’ quiere cancelar el concierto de Maluma en Palencia

"Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero". Maluma es el autor de este verso de la canción Cuatro Babys, que no solo convierte en objeto a la mujer, sino que las degrada de tal manera que roza la misoginia. Es el cantante de reggaeton más exitoso a nivel internacional. Su actuación, prevista para el 4 de septiembre durante las fiestas de San Antolín, ha costado a la ciudad de Palencia más de 300.000 euros, de los cuales 30.000 euros han salido de las partidas de dinero público. No obstante, una particular inició este jueves una campaña de recogida de firmas en Change.org para conseguir que el Ayuntamiento cancele el concierto del colombiano.

"Hay que impedir que Maluma se convierta en parte de la oferta musical de las fiestas. Sus letras machistas, misóginas y degradantes hacia todos y hacia las mujeres en particular no deberían de formar parte del programa", explica en la propuesta la creadora Carlota Lera. Y continúa: "No paran de hacer campañas contra la violencia de género y el machismo y luego se les llena la boca diciendo que han conseguido que Maluma actúe en Palencia", explica Lera a EL PAÍS, quien afirma que el Ayuntamiento anunció "a bombo y platillo" en Facebook que por unanimidad habían decidido invitar al cantante a las fiestas.

"Realmente creo que no han escuchado sus letras, porque si no, no me explico cómo pueden sentirse orgullosos de eso", declara, y aclara que lo que busca es que los niños y niñas adolescentes, que aún están creciendo y madurando, "no tomen como ejemplo el comportamiento que muestra Maluma en sus vídeos y letras" y, sobre todo, que "este tipo de comportamientos machistas no se promocionen con dinero público".

La campaña, que está dirigida al Ayuntamiento de la localidad, ha recogido, en menos de 24 horas, 1.500 firmas. Por parte del Consistorio, quien se ha reunido este viernes y ha tratado el tema, "no hay intención de cancelar la actuación". Así lo han explicado desde gabinete de prensa de la Institución pública a este diario. "La iniciativa online forma parte de la libertad de expresión de cada uno, pero el concierto sigue adelante. Además, habría que ver la procedencia de esas firmas, si son gente de la ciudad o si son perfiles falsos", concluía el responsable de prensa.

Este artista ha cantado al lado de Shakira, Ricky Martín o Carlos Vives y, en sus videoclips, se rodea siempre de mujeres esculturales semidesnudas (mientras él permanece siempre vestido). Cada tema nuevo que saca se cuela entre los más escuchados en cuestión de horas y suele estar empañado de polémica.

Sin ir más lejos, cuando estrenó la canción Cuatro Babys, se creó de nuevo una campaña de recogido de firmas para que la retirasen. "Esta canción es absolutamente denigrante para el género femenino. Tanto la letra como las imágenes hacen apología a la violencia directa hacia las mujeres, la cuales son descritas como meros cuerpos sin valor, intercambiables y absolutamente disponibles al servicio del deseo sexual ilimitado del autor", explicaba la autora de esta propuesta. Además, Laura Pérez Sánchez, como se llama, apuntaba que "la figura de la mujer aparece representada como un ente sin poder de decisión, que únicamente existe para complacer las necesidades físicas de un grupo de viriles muchachotes con dinero". "Ellas no eligen, son elegidas única y exclusivamente por sus virtudes sexuales", señalaba. Aún habiendo recogido casi 80.000 firmas, la canción sigue estando entre las más escuchadas del colombiano.