Muere José Mediavilla, la voz de Morgan Freeman

José Fernández Mediavilla, una de las voces más conocidas del doblaje español, ha fallecido este jueves a los 77 años tras llevar varios años enfermo del corazón, según ha informado en un primer momento su página de fans en Facebook y ha confirmado más tarde el Sindicato de Actores de Doblaje. Pepe Mediavilla, como era conocido en el mundillo del cine, prestó su voz en casi un centenar de películas, donde fue Morgan Freeman o George Kennedy para el cine español, pero también Galdalf en El señor de los anillos, o a Spock en Star Trek: La serie original. También fue la voz habitual de Ian McKellen, es decir, Gandalf en El Señor de los Anillos y El Hobbit.

"Con infinito pesar os comunico el fallecimiento de Pepe Mediavilla. Su marcha deja un inmenso vacío imposible de llenar. Descansa en paz, amigo. Tus legiones de admiradores te mandrendrán por siempre entre nosotros", puede leerse en el muro del club de fans de Pepe Mediavilla en Facebook.

El actor sufría desde hace tiempo del corazón y desde el año pasado estaba delicado de salud. "Estoy enfermo por algo que me ha salido en el corazón (...) Ahora estoy en silla de ruedas para no caerme más", contó entonces.

Nacido en Barcelona en 1940, ya con 20 años José Mediavilla empezó su carrera como actor de doblaje en el estudio La voz de España, donde dobló a actores secundarios. Tras su paso por televisión, en los años noventa comenzó a prestar su voz grave a Morgan Freeman, de manera que en el cine español es casi imposible separar la imagen del actor norteamericano de su alter ego vocal español.

Su versatilidad le permitió se también Pat Hingle en la saga de Batman, el entrenador Tony Barton en la de Rocky. Con su muerte el doblaje español pierde a una de sus figuras más grandes. Hace unos años dio el salto a YouTube para recitar poemas. Hace solo seis días publicaba una lectura de Sentado sobre los muertos, de Miguel Hernández.

Sus dos hijos han seguido sus pasos. Nuria Fernández es la voz de Drew Barrymore, Nicole Kidman, Christina Applegate, Kate Winslet o Angelina Jolie, mientras que José Luis es Chadwick Boseman o Kevin Hart.

Los seguidores del actor están llenando su muro de Facebook de mensajes de pesar. "Adiós maestro!! Qué tristeza, fuiste muy grande!! Una gran voz!! Dejas un vacío difícil de reemplazar! Para mí siempre serás el maravilloso Gandalf! Descansa en paz!!", le dice un fan. "Me has acompañado en el cine y en casa desde que era muy pequeño. El mundo es un poco más gris hoy. Nunca me conociste, pero yo te he escuchado muchas veces y he sentido lo que tu voz transmitía. Por todo, gracias", le dice otro.