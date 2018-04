Rodrigo Murillo recibe el primer Premio José Ángel Mañas a nuevos talentos

Amenizados por un contrabajo y una joven entonando grandes éxitos como Bésame mucho o I don’t know you, comienza la gala de la primera edición del Premio José Ángel Mañas, un galardón creado por el editor Jean-Laurent Poitevin, junto al escritor español de novelas como Historias del Kronen y la entidad bancaria Bankia. Se trata un premio que tiene como leit motive la búsqueda de nuevos talentos, jóvenes escritores que no han tenido la oportunidad de publicar su primera novela. El afortunado ha sido el peruano Rodrigo Murillo por Los héroes sentimentales.

Procedente de Arequipa (Perú), al igual que Mario Vargas Llosa, uno de los escritores hispanohablantes con más éxito nacional, pero también internacional, este joven de 31 años ha querido reflejar en su novela uno de los periodos más sanguinarios de la historia reciente de América Latina. Se trata del conflicto armado a manos del Sendero Luminoso, una organización terrorista con tendencia ideológica marxista que se cobró más de 70.000 muertes en Perú. “Este libro cuenta una historia que los españoles conocen bien aunque en otro momento histórico. Es cuando la violencia política se desborda y se pueden sentir identificados”, ha apuntado Murillo. A lo que la periodista María Rey, encargada de presentar el acto, ha respondido: “Es el Patria peruano y deja el mismo mensaje esperanzador al final”.

La andadura de este premio comenzó en 2007 cuando Jean-Laurent Poitevin se dio cuenta de que en Francia los jóvenes escritores no tenían forma de mostrar su trabajo a las editoriales en las que una única persona parecía tener el “olfato” y decidía que se publicaba y que no. Por ello, creó la editorial Nuevos talentos en la que invertía este sistema y con la que conectaba directamente a través de su web a autores con lectores. Estos últimos eran los encargados de evaluar y poner nota a los primeros manuscritos.

Ahora, con más de dos millones de libros publicados y con el descubrimiento de 150 nuevos autores, Poitevin ha querido trasladar este exitoso experimento a España. Para ello, ha contado con José Ángel Mañas. “El premio nace del encuentro entre mi historia personal y el proyecto de Jean-Laurent”, ha explicado Mañas, quien quedó finalista del Premio Nadal siendo aún un jovencísimo y desconocido autor. “Que lleve mi nombre para mí es como saldar una deuda de gratitud y quiero dar una nueva oportunidad similar a la que yo tuve”, afirma el creador de El secreto del Oráculo.

El ganador ha sido elegido entre 500 manuscritos presentados por los más de 1.200 lectores registrados en la plataforma online, quienes han seleccionado cinco títulos para pasar a la fase final del premio, en la que ya ha sido Mañas quien se ha encargado de escoger a Murillo. "Cuando me llegaron los seleccionados estaba aterrado, pero Jean siempre confío en el criterio de los lectores de su plataforma", ha comentado entre risas. Sin embargo, al tener el manuscrito del peruano entre manos no dudó en que debía ser el vencedor. "Por su poderío vital, su buen conocimiento de la modernidad novelesca y su maestria narrativa, le auguro lo mejor", ha señalado al entregarle el premio. La novela se publicará el 9 de mayo con una portada especialmente diseñada por Mañas y Poitevin y Murillo recibirá además una dotación económica de 12.000 euros.



En el acto, que finaliza igual que comenzó, con música en directo y esta vez con una canción latinoamericana en honor al ganador, también se ha anunciado que, a pesar de no quedar ganadores, también se publicarán dos títulos más de los finalistas. Los agraciados han sido Manuel Horno, por Las Haragas, y Belén Garrido por Nadiya, Historia de una esclava.