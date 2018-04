‘Todos lo saben’, de Asghar Farhadi, con Javier Bardem y Penélope Cruz, inaugurará el festival de Cannes

Todos lo saben, la nueva película del director iraní Asghar Farhadi, rodada en España, en castellano y protagonizada por Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín, inaugurará el festival de Cannes el próximo martes 8 de mayo, según ha desvelado la revista especializada Variety. En el reparto también están Eduard Fernández, Bárbara Lennie, Inma Cuesta y Elvira Mínguez. Farhadi ha ganado dos oscars al mejor filme de habla extranjera por Nader y Simin, una separación y El viajante.

Por segunda vez el arranque de Cannes hablará español: la primera ocasión llegó en 2004, gracias a La mala educación, de Pedro Almodóvar. Variety sostiene que la elección "refleja claramente la visión del director artístico del certamen, Thierry Frèmaux, que en los últimos años ha buscado para la inauguración del festival películas que junten un director aclamado por la crítica con un reparto lleno de estrellas".

Selfi del fin de rodaje de Farhadi con su reparto.

Todos lo saben sigue el viaje de Laura (Cruz), que viaja con su familia desde Buenos Aires (Darín encarna a su marido) a su pueblo natal en España para una celebración entre vides -el negocio familiar es la viticultura-. La reunión estallará con diversos acontecimientos que cambiarán la vida de los personajes. La película, rodada en Madrid, en el pueblo de Torrelaguna, se estrenará en Francia al día siguiente de su estreno en Cannes y es una coproducción hispanofrancesa. La parte española corre a cargo de Morena Films, con el productor Álvaro Longoria. La dirección de fotografía ha corrido a cargo de José Luis Alcaine y el diseño de vestuario es de Sonia Grande (colaboradora habitual de Woody Allen).

Sobre el rodaje de Todos los saben, Penélope Cruz contó a EL PAÍS la semana previa a los Goya: "Me apetece trabajar con directores que arriesgan, ya sabes mi punto raruno. Cuando me llamó Farhadi, cuyo cine amo, y me dijo que iba a escribir para mí, flipé. Asghar es muy especial, de una sensibilidad... Quieres darle todo. Un día acabé en una ambulancia tras representar un ataque de pánico. Cuando salí de la ambulancia, me abrazó, me pidió otra toma y se la hice encantada. Ha sido el personaje más difícil de mi carrera".

Farhadi ha concursado previamente con otras dos películas en Cannes: en 2013 con El pasado y en 2016 con El viajante. El festival, que se celebrará del 8 al 19 de mayo, anunciará el próximo jueves 22 de abril su programación completa. El jurado de la sección Oficial estará presidido por Cate Blanchett.