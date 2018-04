Operación: traer la zarzuela al siglo XXI

Una de las salidas más naturales que tiene la zarzuela para salvarse a sí misma es la nueva creación. Es lo que han intentado con Policías y ladrones, Tomás Marco y Álvaro del Amo, autor de la música y el libreto. Fue un encargo de Paolo Pinamonti, antiguo director del Teatro de la Zarzuela. Pero no verá la luz. Su estreno coincide con el primer paro de un total de 18 convocados este mes por los sindicatos en todas las unidades del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (Inaem). Su objetivo: para evitar la unión con el Teatro Real. “Nos atraía el reto después que nos lo propusieran. Tratamos de hacer una zarzuela dentro del género. Todo el mundo se empeña en hacer óperas, incluido yo, pero es distinto. Debía llevar partes habladas y partes cantadas lo cual obliga a una estructura musical no por continuos sino por números cerrados”, afirma Marco. “Luego debía tratar un tema de actualidad con un enfoque en parte irónico y humorístico. El de la corrupción política nos pareció muy adecuado. Con una conclusión abierta pero que no aporta demasiada esperanza al futuro de las jóvenes generaciones”. El montaje lo ha ideado Carme Portaceli y lo dirige José Ramón Encinar. Pese a los malos augurios, han estado trabajando toda la semana santa en los ensayos. Pero no hay noticia de que, si los paros siguen adelante, se pueda ver en un futuro: “Que todo eso se lo va a llevar por delante la huelga, no me cabe la menor duda. Nadie ha dicho que se vaya a volver a hacer y el ministerio no ha aportado solución por el momento. Tampoco creo que el contenido de la obra les haga mayor ilusión”, añade Marco.