Una compositora de Miami reclama a Julio Iglesias la autoría de su éxito ‘Me olvidé de vivir’

A sus 74 años, Grecia Mimi Korman no tira la toalla y sigue presionando a Julio Iglesias para que le reconozca los derechos de autor que, según ella, le corresponden por la letra de Me olvidé de vivir, uno de los mayores éxitos del cantante español –de su misma edad–. Korman, residente en Miami de origen cubano y que ya había demandado sin éxito a Iglesias en 1990, ha vuelto a la carga y le ha presentado una demanda civil en un tribunal federal de Florida (EE UU). En la causa anterior, en la que perdió, lo denunció por fraude y hurto de regalías y la justicia consideró prescritos los supuestos delitos, según ha explicado a este periódico el abogado de Korman, Fernando Bobadilla. Ahora la demanda es por violación de los derechos de autor, delito que en la legislación estadounidense no prescribe.

El abogado afirma que buscan "una compensación económica" que estaría por calibrar: "No podemos poner una cifra exacta. Eso se determinará durante el caso, pero teniendo en cuenta que es una de las canciones más famosas de Julio Iglesias podría tratarse de millones de dólares". No parece probable que la indemnización pudiera alcanzar tal cuantía, dado que la ley establece que, aún si Korman ganase, solo podría cobrar regalías por los últimos tres años de explotación comercial de la canción, y Me olvidé de vivir es un tema que sigue siendo un clásico pero que actualmente da una fracción mínima del dineral que generó en los años dorados del crooner de origen gallego, el único artista vivo que ha vendido más de 300 millones de discos.

La pugna de Korman ya tiene 40 años, tantos como la fotografía que abre este artículo, en la que unos jóvenes Julio y Mimi todavía eran amigos y se daban abrazos. EL PAÍS pidió una entrevista con ella para conocer de primera mano su historia, pero ella prefirió no hablar. Su abogado contó la versión de Korman, que dice que en 1978 el cantante le encargó a la letrista que compusiese una letra en español para J'Ai Oublié De Vivre, una canción melódica de Pierre Billon y Jacques Revaux interpretada por primera vez en 1977 con éxito por el recientemente fallecido Johnny Hallyday, El Elvis francés, y cuyos derechos para versionar había comprado Discos Columbia para Iglesias. Así que ella escribe la letra –esa que dice De tanto correr por la vida sin freno / Me olvidé que la vida se vive un momento / De tanto querer ser en todo el primero / Me olvidé de vivir los detalles pequeños– y a partir de ahí pasa lo siguiente, siempre según la versión de la demandante: representantes del cantante le muestran un borrador de un contrato que reconoce su derecho a cobrar un 33% de regalías por la canción y Korman lo firma, pero nunca le entregan ese contrato firmado por Julio. De manera que, dice Bobadilla, mientras Julio Iglesias "lanzó la canción al mercado más de cien veces" su clienta "nunca pudo cobrar un centavo", si bien, anota, tampoco se materializó nunca un contrato válido: "razón por la cual mi cliente, cuatro décadas después", concluye, "sigue manteniendo el derecho de autor".

El abogado recalca que Julio Iglesias "nunca ha negado la autoría de Mimi Korman" e indica que la prueba es que en varios discos de los primeros años posteriores al estreno del tema aparece Mimi Korman como coautora. Según detallaba The New York Times en 1990, cuando dio una breve información de la primera demanda, el nombre de la compositora apareció al menos en siete discos. El bufete que representa a Korman envío a EL PAÍS la imagen de uno –incluida en este reportaje–: una remasterización de 1989 del álbum Emociones (1978, en el que se estrenó Me olvidé de vivir). Bobadilla afirma que cuentan con variedad de pruebas documentales y testimoniales de que Korman escribió la letra a petición de Iglesias y de que este no cumplió su supuesto compromiso con ella.



Mimi Korman fue compositora, periodista y publicista. Viuda de un integrante de la Brigada 2506 (el grupo de exiliados anticastristas que fracasó en su intento de tomar Cuba en 1961), actualmente "trabaja a tiempo completo como guardia de seguridad en un complejo residencial de Miami", comenta su abogado, que añade: "Es triste. Vive en un situación humilde y digna, pero incongruente con el gran aporte que hizo a la carrera de Julio Iglesias. Podría haber vivido toda su vida de esas regalías". En 2016 la revista Fortune estimaba en 850 millones de dólares el patrimonio del cantante.



Encabezando el escrito de la demanda figura una sentencia del escritor francés Honoré de Balzac, incluida, precisa el abogado, por deseo de la demandante: "Detrás de toda gran fortuna, siempre hay un gran crimen". Presentada la demanda, según el letrado, el caso se encuentra en sus primeros pasos formales y de abrirse un juicio no arrancaría hasta dentro de, al menos, un año y medio.