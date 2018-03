Benicàssim se consolida como capital festivalera con Julian Marley en el Rototom y un certamen familiar

Benicàssim (Castellón) va ensamblando sin pausa las piezas del puzle festivalero que arranca esta Semana Santa con el SanSan, que seguirá en mayo con el Formigues Festival –para público familiar-, dará un nuevo salto en julio con el FIB y se prolongará hasta el 22 de agosto, cuando el Rototom Sunsplash clausure su 25 aniversario y despida, oficialmente, la temporada de macrofestivales en este rincón del Mediterráneo. Precisamente la efeméride de una de las citas reggae de referencia acaba de sumar nuevos nombres al cartel: Julian Marley y toda una estirpe de leyendas jamaicanas que incluye a los estandartes del ska, The Skatalites, con Derrick Morgan y Doreen Shaffer; a los referentes del roots The Mighty Diamonds y los pioneros del dancehall de los 80 Cocoa Tea, Yellowman, Johnny Osbourne y Sly and Robbie. Disparidad de géneros, artistas y públicos que afianzan a la localidad castellonense como cita ineludible para el público festivalero.

Como una “bienvenida, en mayúsculas, a toda una estirpe de leyendas jamaicanas” define la organización del festival internacional reggae la nueva tanda de confirmaciones para su 25 aniversario, que celebrará en Benicàssim del 16 al 22 de agosto.

Tras anunciar hace escasas semanas dos estrenos en el certamen: el del americano Ben Harper y los neozelandeses Fat Freddy’s Drop, junto al concierto especial de Alborosie y el triángulo jamaicano Protoje-Jimmy Cliff-Tarrus Riley, la cita lanza otra baza de nombres, con epicentro casi íntegro en la isla caribeña. Al frente, el místico hijo de Bob Marley, Julian, por primera vez en Benicàssim, que actuará el 16 de agosto. Único Marley de procedencia inglesa, Julian imprime en su música un sabor roots único capaz de atraer a los fanáticos del reggae de todas las edades.

También pisarán el recinto de conciertos benicense los estandartes del ska, The Skatalites, considerados como portadores de este ritmo enérgico creado en el momento justo de la independencia de Jamaica. Estos maestros del ska traerán el 18 de agosto su propio espectáculo, junto a su ya conocida compañera vocal Doreen Shaffer y la aparición exclusiva del inmortal Derrick Morgan y del trompetista jamaicano Vin Gordon.

La lista sigue con The Mighty Diamonds, uno de los grupos más duraderos del roots reggae, y con los pioneros del dancehall de los 80 Cocoa Tea y Sly and Robbie, el dúo de productores que está detrás del exitoso sello Taxi, bajo el que han trabajado artistas como Shaggy, Bob Dylan o Grace Jones. De su mano aterrizará en Benicàssim (17 de agosto) la Taxi Connection, un espectáculo especial cargado de estrellas. Al micrófono, DJ King Yellowman junto a The Riddim Twins, en una actuación exclusiva para Rototom. También, estará el padrino del dancehall Johnny Osbourne, y el cantante rocksteady británico Bitty Mclean, de gira con su nuevo álbum, cuyo lanzamiento se prevé para el mes de abril.

Junto a los exponentes jamaicanos, los europeos. Representando a Reino Unido estará la prometedora banda General Roots (18 de agosto). Desde Francia desembarca la elegante voz de la cantante Mo'kalamity y la prolífica banda Dub Akom, que actuará el 19 de agosto junto al MC jamaicano Skarra Mucci. Alemania enviará a dos de sus sound systems y sellos más competitivos dentro del dancehall: Pow Pow Movement y Jugglerz, el 18 y 19 de agosto, respectivamente. España acerca otra actuación especial dirigida por el productor y representante del roots más clásico, Roberto Sánchez, el 16 de agosto, junto a Inés Pardo, Benjammin y Shanti Yalah.

Con esta segunda tanda de nombres, el Rototom Sunsplash se adentra de manera fuerte en los orígenes de la música jamaicana, la que mueve la maquinaria cultural de esta cita que atrajo a 220.000 personas el año pasado.

Hasta que este 25 aniversario baje el telón, por Benicàssim desfilarán otros tres macro festivales. El primero en el calendario, el SanSan, con cartel casi cerrado para su quinta edición, la segunda en la localidad castellonense, que incluye el subnopop de Ojete Calor y las eclécticas sesiones de The Zombie Kids. Nombres que se suman a una larga lista de confirmaciones que lideran el grupo escandinavo de rock alternativo The Royal Concept y la banda granadina Lori Meyers.

También esta semana ha completado cartel el festival, esta vez para público familiar, que tomará el relevo el 12 y 13 de mayo en el recinto VillaCamp de Benicàssim. El VI Formigues Festival, que congregó en 2017 a 7.500 pequeños y mayores, acaba de incorporar a un cartel liderado ya por Petit Pop y Dj Mom a la formación burgalesa Fetén Fetén –con su particular reformulación de la música tradicional- y a New Day, la banda de la exDover Amparo Llanos. Se unen también la oda al rock de Top of the class, el homenaje a la cultura popular valenciana de Marieta Ganduleta y la fusión de ópera y circo de Sonata Circus, junto al espectáculo de Magia a Dos y las sesiones de los locales Dj Caries y Dj Mesías.

Ya en pleno verano, el 19 al 22 de julio, llegará una nueva cita. La de los fibers. El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) sigue ampliando cartel. Los últimos: Pet Shop Boys, que regresan al festival catorce años después; Belle and Sebastian, Justice, Sleaford Mods, Madness, Dorian, Izal y The Kooks.

En la última tanda de fichajes del FIB figuran también el rapero J Hus junto a Jessie Ware, Juanita Stein, The magic gang, Hudson Taylor y Terry vs. Tori, que se incorporan a un cartel que ya comandaban The Killers, Liam Gallagher y Travis Scott.